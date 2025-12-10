快訊

台積電成美國「非官方國家隊」？紐時：川普布局讓台積處境艱難

高雄檳榔攤闆娘遇刺癱軟跪地喊「救命」 凶嫌冷血犯案影像曝

游智彬帶「生死狀」嗆輸贏 當場被警架走…王世堅冷回這4字

漢來美食營收／11月5.4億元、年曾10.77% 創同期新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

漢來美食（1268）10日公告11月營收，單月營收為5.4億元，月增4.83%、年增10.77%，單月營收創同期新高，為本年度次高；累計前十一月營收為56.73億元，年增5.91%，創同期新高。

隨著餐飲市場進入年度尾牙及農曆春節的預訂旺季，漢來美食旗下19個品牌共53家餐廳持續加速動作，全力刷新年度目標。

展望12月，漢來美食自助餐品牌「島語」，即將在本月底於桃園台茂購物中心內正式開業，這也是該品牌的第三家分店，雖已屆年底，但仍可為集團今年營收添加小小薪火。同時全台5家的漢來海港自助餐，也因年末聚餐需求增加，訂位量持續居於滿水位。

2026年第1季，因為農曆春節落在2月中旬且假期長達9天，除夕圍爐與春節聚餐需求強烈，高雄漢來大飯店與漢來巨蛋會館兩館宴會廳目前圍爐宴均已接近滿席；加上娘家宴和春酒宴席，整體接訂量也已逾八成。而台北南港漢來大飯店宴會廳春節期間預約更是超過九成五，預計在今年底以前，北、高兩地三館宴席桌數將全數售罄，集團明年第1季營收將勢如破竹、再創高峰。

分析11月營收表現創下同期新高，主要受惠於漢來美食自助餐體系的強勁表現。「島語」高雄漢神店自8月開幕後，幾乎天天客滿，持續帶動業績成長。統計單月台北南港、高雄兩地島語兩家自助餐廳營收均超出預算。

海港自助餐廳同樣表現亮眼，全台6店各家單月業績也都穩步攀升，然因敦化店本月14日即將吹熄燈號，倒數階段吸引相當多的老客人回來用餐，兩大自助餐品牌成為推升集團營收的關鍵引擎。而已於11月底圓滿落幕的日本東京米其林二星主廚ASAHINA餐酒會，在「焰」牛排排館舉行為期三天的活動，叫好又叫座，讓牛排館業績比去年同期提高約二成七。

在政府刺激消費市場的政策背景下，全台普發萬元現金政策促使各大餐飲旅宿業推優惠產品搶攻市場，漢來美食也積極針對旗下會員推出加碼活動，只要在全品牌餐廳消費滿2,000元，即可參加抽獎，有機會獲得漢來美食10,000元餐飲禮券。另外因應旗下各品牌新分店陸續開幕，漢來美食也與合作金庫銀行合作，聯名卡會員只要於新分店消費，並使用合庫漢美卡結帳，皆有機會獲得消費優惠，提供來店禮金等回饋，以加強品牌間的導客能力、擴大會員經濟效益。

漢來美食 營收 消費

延伸閱讀

漢來美食爆夯自助餐品牌「島語」插旗桃園！台茂店12月29日盛大開幕

市民證DIY必衝！《動物方城市2》快閃店落腳南港 「市中心候車亭」神還原、同框茱蒂尼克「登日報」

南港商辦創139萬天價　內科1/2價磁吸企業佈局

比雙11省更多！頂呱呱「炸雞桶」現省282元 招牌台味「雞腿、雞翅、呱呱包」都吃得到

相關新聞

大研生醫營收／11月3.3億元、年增16.5% 創歷史新高

大研生醫（7780）10日公告11月營收達3.3億元，月增147%、年增16.5％，單月營收突破歷史新高；累計前11月營...

東聯特化品 成長動能強

東聯（1710）表示，今年EG價格雖承壓，公司轉型步伐未歇，明年擁多項成長動能：看好電子業應用特化品占營收比重漸增；供應...

遠雄11月營收年增五倍

遠雄（5522）昨（9）日公告11月營收111.63億元，年增501.4%；累計今年前11月營收273.8億元，年增26...

雲豹小金雞 台普威攜日商 搶儲能商機

再生能源系統整合商雲豹能源（6869）昨（9）日宣布，旗下儲能子公司台普威能源已與日本上市公司Green Energy簽...

泓德澳洲光儲案場通過環評

太陽能系統整合商泓德能源（6873）昨（9）日宣布，位於南澳的光儲混合案場Solar River通過澳洲聯邦政府環評審查...

正隆11月營收年減1.8% 越廠產能滿載

工紙大廠正隆（1904）昨（9）日公布11月營收36.4億元，年減1.8%；累計前11個月營收為390.6億元，年減3....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。