漢來美食營收／11月5.4億元、年曾10.77% 創同期新高

漢來美食（1268）10日公告11月營收，單月營收為5.4億元，月增4.83%、年增10.77%，單月營收創同期新高，為本年度次高；累計前十一月營收為56.73億元，年增5.91%，創同期新高。

隨著餐飲市場進入年度尾牙及農曆春節的預訂旺季，漢來美食旗下19個品牌共53家餐廳持續加速動作，全力刷新年度目標。

展望12月，漢來美食自助餐品牌「島語」，即將在本月底於桃園台茂購物中心內正式開業，這也是該品牌的第三家分店，雖已屆年底，但仍可為集團今年營收添加小小薪火。同時全台5家的漢來海港自助餐，也因年末聚餐需求增加，訂位量持續居於滿水位。

2026年第1季，因為農曆春節落在2月中旬且假期長達9天，除夕圍爐與春節聚餐需求強烈，高雄漢來大飯店與漢來巨蛋會館兩館宴會廳目前圍爐宴均已接近滿席；加上娘家宴和春酒宴席，整體接訂量也已逾八成。而台北南港漢來大飯店宴會廳春節期間預約更是超過九成五，預計在今年底以前，北、高兩地三館宴席桌數將全數售罄，集團明年第1季營收將勢如破竹、再創高峰。

分析11月營收表現創下同期新高，主要受惠於漢來美食自助餐體系的強勁表現。「島語」高雄漢神店自8月開幕後，幾乎天天客滿，持續帶動業績成長。統計單月台北南港、高雄兩地島語兩家自助餐廳營收均超出預算。

海港自助餐廳同樣表現亮眼，全台6店各家單月業績也都穩步攀升，然因敦化店本月14日即將吹熄燈號，倒數階段吸引相當多的老客人回來用餐，兩大自助餐品牌成為推升集團營收的關鍵引擎。而已於11月底圓滿落幕的日本東京米其林二星主廚ASAHINA餐酒會，在「焰」牛排排館舉行為期三天的活動，叫好又叫座，讓牛排館業績比去年同期提高約二成七。

在政府刺激消費市場的政策背景下，全台普發萬元現金政策促使各大餐飲旅宿業推優惠產品搶攻市場，漢來美食也積極針對旗下會員推出加碼活動，只要在全品牌餐廳消費滿2,000元，即可參加抽獎，有機會獲得漢來美食10,000元餐飲禮券。另外因應旗下各品牌新分店陸續開幕，漢來美食也與合作金庫銀行合作，聯名卡會員只要於新分店消費，並使用合庫漢美卡結帳，皆有機會獲得消費優惠，提供來店禮金等回饋，以加強品牌間的導客能力、擴大會員經濟效益。