東聯特化品 成長動能強

東聯（1710）表示，今年EG價格雖承壓，公司轉型步伐未歇，明年擁多項成長動能：看好電子業應用特化品占營收比重漸增；供應鏈調整下，主力產品環氧乙烷（EO）及乙二醇（EG）將能承接更多來自特化廠商的訂單。

此外，東聯表示，旗下子公司遠東聯石化轉型有成；氨儲槽及乙烯儲槽將啟用，更有望降低成本、推升毛利率。

東聯指出，2026年電子業特用化學品仍將是一大轉型主軸，未來期待能突破營收占比的10%。目前電子級二氧化碳、EA及EB等產品，均已通過晶圓代工大廠客戶驗證，銷量持續增加；其他產品也在研發中。至於主要銷往日本、瞄準電動車用鋰電池電解液的高純度碳酸乙烯酯產品，產線已完成，目前正陸續出貨。