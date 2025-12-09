巧新營收／11月5.82億元 積極多元產業布局、再生鋁範疇延伸

巧新科技（1563）9日公布11月營收。單月合併營收為5.82億元，月減1.71%，年減17.48%；2025年1–11月累計營收65.08億元，年減5.95%。

巧新科技表示，11月營收仍受到全球豪華車市調整、品牌邁入新年式車款導入期等因素影響，使短期出貨節奏略顯保守。但全球主要客戶的新車型專案皆依計畫推進，北美與歐洲市場自第4季起亦逐步回溫，使全年營運維持穩定表現。

在高利率環境仍未完全消退下，全球新車市場於第4季進入庫存調整尾聲，高階性能與電動化車款需求率先回穩，成為超跑、豪華車與關鍵零組件產業的重要支撐力道。

多家國際品牌已陸續發表2026年式新車，包括 Porsche Cayenne E4 GT、Lamborghini Urus、Rolls-Royce Spectre 等高規格車款，均搭載高強度、輕量化的鋁合金鍛造輪圈。根據 QYResearch 最新報告，2024年全球鍛造鋁合金輪圈市場規模約48億美元，預估2025–2031年將以6.5%年複合成長率（CAGR）持續擴張。

引新公司指出，隨電動車加速普及、豪華車款對安全性與造型差異化需求提升，鍛造輪圈的滲透率將持續走升，「輕量化 × 安全性 × 造型差異化」的市場趨勢明確，有助巧新持續取得新專案並拓展客戶組合。