保瑞11月合併營收年減10% 觀望氣氛轉濃

保瑞（6472）昨（9）日公布11月合併營收15億元，年減10.8%；累計今年前11月合併營收181.1億元，年增4.88%。

保瑞指出，11月營收略減主要受感恩節假期影響北美市場工作天數減少，加上11月上旬取得DLS學名藥藥證的新進競爭者，雖未正式開賣，但已影響下游通路備貨策略，使市場觀望氣氛轉濃所致。

保瑞並宣布，子公司保盛原始開發並授權的產品-美適亞（醋酸甲地孕酮口服混懸液），已由中國生技大廠長春高新技術產業集團旗下控股子公司-長春金賽藥業取得中國大陸、香港、澳門及新加坡之獨家經銷權與上市許可持有人（MAH）資格。

保瑞表示，這項產品近日正式納入中國醫保目錄，市場滲透率可望加速放大，目前雙方亦正積極洽談後續由保瑞承接CDMO商業量產事宜，未來將形成從研發、授權銷售到製造量產的完整價值鏈布局。

展望2026年，保瑞表示，公司將持續深化「全球銷售＋CDMO」雙引擎策略，進一步強化自研、授權、製造至商業量產各環節的整合效率，透過跨區域供應鏈串接與規模化經營，提升營運可預測性與經濟規模，為中長期營運成長奠定更穩健基礎。