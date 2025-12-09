正隆11月營收年減1.8% 越廠產能滿載

工紙大廠正隆（1904）昨（9）日公布11月營收36.4億元，年減1.8%；累計前11個月營收為390.6億元，年減3.9%。

正隆日前表示，越南廠區目前產能滿載，造紙與紙器兩端均全力運轉，整體第4季表現好過去年同期，成為今年集團營運中表現最亮眼的區域。

今年越南市場氣氛明顯優於去年，受惠於東南亞產業鏈重組與關稅政策底定，製造業加速設廠，使當地對包裝紙需求大增，尤其北越電子產業聚落擴張，帶動用紙需求快速成長；南越市場也出現回溫，一般製造業皆呈現恢復態勢，僅家具產業仍相對疲弱。

正隆指出，越南廠目前造紙與紙器稼動率均達100%，成為公司最滿載的生產基地；相較之下，台灣紙器稼動率約八至九成，工紙約九成，大陸市場則因需求疲弱，出口量下滑，整體稼動率由去年95%微降至約九成。

整體而言，正隆認為，越南市場將持續受惠於中國產線外移東南亞與關稅底定後，整體需求回溫，營運表現可望優於去年，至於台灣市場價格持平，需求穩定，中國市場則仍相對辛苦。展望後市，公司將積極推進節能減碳與循環經濟布局，透過低碳製程與智慧化管理提升整體競爭力。