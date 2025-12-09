台驊11月合併營收年減25% 海運需求保守

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

台驊控股（2636）昨（9）日公告11月合併營收為15.9億元，年減25.6%；累計前11月合併營收為191.3億元，年減18.2%。

其中，海運事業11月營收為7.85億元，與上月持平。全球海運市場需求仍偏保守，運能供給偏多，使主要航線運價維持在較低水位。

台驊持續服務半導體、汽車零組件與民生用品等產業客戶，帶動本月營收呈現小幅成長。

至於空運事業11月營收為5.8億元，月增26.4%。受感恩節與年底聖誕節前備貨需求帶動，空運市場整體貨量較上月回升；台灣伺服器相關出貨維持強勁，大陸部分鋼鋁類貨品改以空運運輸，使市場需求提升。

台驊受惠於承作的航太零組件、高階電子及封測設備等產業貨源，航空貨運保持穩健表現，電商貨量同步增加，使11月空運市場呈現整體增溫走勢。

整體而言，11月全球運輸市場仍以震盪整理為主。海運受運能供給偏多及需求回升有限影響，運價維持低檔；空運在伺服器、鋼鋁貨品與年終備貨需求下相對穩健。展望12月，市場氛圍仍偏審慎，年底備貨需求仍有一定支撐，但整體需求能見度有限。

