國產2025年前11月合併營收跳高

國產（2504）昨（9）日公布11月合併營收18.8億元，年增逾2%，呈現農曆年前「月月增」的旺季表現；累計今年前11月合併營收達204.5億元、年增逾4%，創下史上同期最高記錄。

國產表示，今年11月暨累積營收交出豐碩的成績單，主因受惠源源不斷的全台科技廊道大建設，營運達成率維持高標。

國產董事會日前並通過投資15億元，在所屬台北港埠興建第二座爐石廠，預計明年年初動工，2028年完工後，生產低碳且高端的精緻爐石粉，年總產能可達120萬公噸，發揮「材料為王」的多元優勢布局。

國產表示，11月的營運，受惠於源源不斷的全台科技廊道大建設，營運達成率維持高標。集團營收來到18.89億元，進入超過18億元的營收高檔，月增6.6%、年增2.06%，呈現農曆年前「月月增」的旺季表現。

累計營收達204.53億元、年增4.03%，不僅整體呈現相當穩健的營運態勢，更繼續創下史上同期最高營收記錄。

國產表示，全球淨零碳排趨勢銳不可擋，集團厚實低碳營運優勢，國內碳費徵收即將啟動，因此創新研發24款低碳混凝土，通過ISO 14067國際碳足跡查證，減碳幅度高達50%。

其中12款產品獲環境部碳標籤認證，還有13款常規低碳與綠混凝土等產品，率先獲得內政部低碳循環建材認定證書，上述認證還持續申請增加中。

國產解釋，董事會日前已經通過投資15億元，在台北港埠興建第二座爐石研磨廠，預計明年年初動工，2028年左右完工，該座研磨廠將作為研磨生產精緻爐石粉，使用該精緻爐石粉的混凝土，相較於使用同級水泥粉體者，可減碳最高達50％左右。

公司今年也發表「高彈性模數混凝土」，讓台灣科技業興建更堅韌的廠辦建築，生產全球最尖端的AI半導體晶圓產品等。

國產強調，該爐石廠完工後，國產建材集團將擁有兩座年總產能達120萬公噸的爐石研磨廠，可望充分展現材料為王效應，如此不僅可以充分發揮營運成本，更可協助台灣所有需求AI科技等大建廠、高端指標建築，還有全民華廈住宅，還可申請政府減碳的容積獎勵。