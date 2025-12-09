上海商銀前十一月獲利141億元 每股賺2.92元、超越去年全年

上海商銀（5876）11月自結稅後純益7.38億元，累計至11月稅後純益141.66億元，每股盈餘（EPS）2.92元。已超越去年全年獲利。

展望股利政策，該行日前指出，近八年配發率在55-65%之間，今年全年若不低於去年盈餘，股利有機會維持去年的每股1.8元，且不排除配發股票股利。

上海商銀近四年皆配發現金股利1.8元，過去幾年配發率介於55-65%，待今年盈餘確定後做整體評估，全年若不低於去年盈餘有機會維持去年1.8元股利，且不排除配發股票股利。事實上，該行自2016年起皆維持全數發放現金股利，倘今年配發股票股利將是9年以來首次，搭配部分股票將有助於資本適足率。

上海商銀今年前三季合併淨收益年成長3.25%，手續費淨收益成長19.77%。此外，個體9月底逾放比0.30%，較去年同期下降。為促進多元核心業務發展，強化低耗資本的手收業務，上海商銀以「資產傳承」及「預留稅源」為主軸推展保險業務，前三季個體的保險佣金收入較上年同期成長38%。今、明年手收成長目標皆為15%，除傳承保單外會加強推廣客製化理財商品。另明年放款目標為3-5%。