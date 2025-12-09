中華化營收／11月營收1.73億元 年增2.33%

中華化（1727）9日公告11月合併營收1.73億元，年增2.33%；前十一月累計營收18.09億元，年減7.45%。

中華化日前表示，正持續朝半導體用電子化學品方向轉型，目前四條電子級硫酸產線稼動率在70%左右，第五條產線正在驗證中，按半導體廠提供的時程，驗證時間約需六至九個月，依此進度推算，預計明年第1或第2季投產，年產能可望達3萬噸，期能顯著挹注獲利。

在特用化學品部分，中華化也切入軍工供應鏈，與國內外廠商共同開發產品，聚焦高頻樹脂、航太燃油及工程塑料單體等產品。中華化表示，軍工產品主要以燃料為主，預計未來一、兩年內營收占比將會成長。高頻樹脂產品，目前也開始小量投產，未來將配合客戶需求生產，明年有望貢獻營收。

展望第4季獲利表現，中華化表示，由於半導體製程廠驗階段仍在進行，預計將會有較多費用產生。此外，公司也從第3季開始展開歲修，主要為因應半導體製程導入及查核廠驗、測試設備等，進行整體性的體質檢測，以為轉型做好準備，但工廠稼動率目前都在合理範圍內。