泓德澳洲光儲案場通過環評

太陽能系統整合商泓德能源（6873）昨（9）日宣布，位於南澳的光儲混合案場Solar River通過澳洲聯邦政府環評審查，預計2026年分階段開工，衝刺海外市場商機。

泓德能源昨天也公告11月營收8.02億元，月減16.2%、年減37.3%；累計今年前11月營收71.44億元，年減13.2%。

泓德能源指出，隨著澳洲大型儲能案場Templers正式商轉，泓德能源2026年起正式邁入海外元年，全面啟動全球容量布局，帶動中長期營運動能。

據悉，泓德能源今年在日本與澳洲兩大市場皆取得成果。

其中，日本北海道Helios 50MW儲能案場已上線運轉，預計2026年貢獻20億日圓電力交易營收；位於南澳的Templers大型儲能案場上周商轉，現已簽署為期20年的儲能代運營協議，並依長期購電合約（AGERA）供電給南澳政府。