雲豹小金雞 台普威攜日商 搶儲能商機

再生能源系統整合商雲豹能源（6869）昨（9）日宣布，旗下儲能子公司台普威能源已與日本上市公司Green Energy簽署策略性合作備忘錄，雙方將共同搶攻日本儲能商機。

據悉，雙方此次合作是透過Green Energy的策略投資夥伴Simplex Capital Investment促成，象徵日本資本市場對台灣儲能技術的肯定，雙方將攜手整合資源，打造從土地取得、系統整合、EPC建置，乃至維運及聚合服務的垂直整合一站式服務體系。

雲豹能源指出，合作第一階段目標已訂定，鎖定多處地點作為首波示範案場，並計畫於2027年前在日本各地共同開發20座高壓儲能案場（2MW／8MWh）的開發、銷售、持有，以及二座特高壓案場的共同開發，建立長期、完整的收益結構。

針對合作內容，台普威將負責專案早期開發、能源管理系統（EMS）開發及儲能系統整合，而Green Energy則負責日本境內的EPC建置、銷售通路與客戶服務。

此外，雙方將共同合作致力於儲能案場的設計標準化、最佳化，並優化品質管理、O&M及聚合服務，旨在提供客戶穩定運轉的高品質案場與完善的一站式服務。