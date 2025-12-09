台驊控股營收／11月15.98億元 月增7.34%、年減25.61%

國內最大的海運物流業者台驊控股（2636）11月合併營收為15.98億元，較10月成長7.34%、較去年同期減少25.61%；累計前十一個月合併營收為191.3億元，年減18.27%。

海運事業11月營收為7.85億元，月增0.09%。全球海運市場需求仍偏保守，運能供給偏多，使主要航線運價維持在較低水位。台驊持續服務半導體、汽車零組件與民生用品等產業客戶，帶動本月營收呈現小幅成長。

至於空運事業11月營收為5.81億元，月增26.4%。受感恩節與年底聖誕節前備貨需求帶動，空運市場整體貨量較上月回升；台灣伺服器相關出貨維持強勁，大陸部分鋼鋁類貨品改以空運運輸，使市場需求提升。

台驊受惠於承作的航太零組件、高階電子及封測設備等產業貨源，航空貨運保持穩健表現，電商貨量同步增加，使11月空運市場呈現整體增溫走勢。

中歐鐵路事業11月營收為0.58億元，月增1.47%。跨境班列受到地緣政治與通關政策變化影響，市場需求呈現區間波動。台驊採多元化且具彈性的運輸安排，協助客戶降低跨境不確定性，維持出貨運作。

內貿與倉儲事業11月營收為1.73億元，月減7.3%。部分客戶因年底庫存調整及季節性因素，使短期物流量略有放緩。公司持續提升倉儲效率與區域運輸能力，以維持整體營運效能。

整體而言，11月全球運輸市場仍以震盪整理為主。海運受運能供給偏多及需求回升有限影響，運價維持低檔；空運在伺服器、鋼鋁貨品與年終備貨需求下相對穩健；中歐鐵路則持續受到外部環境影響。

展望十二月，市場氛圍仍偏審慎，年底備貨需求仍有一定支撐，但整體需求能見度有限。台驊將持續關注市場變化與客戶出貨安排，以維持穩健營運。