台驊控股營收／11月15.98億元 月增7.34%、年減25.61%
國內最大的海運物流業者台驊控股（2636）11月合併營收為15.98億元，較10月成長7.34%、較去年同期減少25.61%；累計前十一個月合併營收為191.3億元，年減18.27%。
海運事業11月營收為7.85億元，月增0.09%。全球海運市場需求仍偏保守，運能供給偏多，使主要航線運價維持在較低水位。台驊持續服務半導體、汽車零組件與民生用品等產業客戶，帶動本月營收呈現小幅成長。
至於空運事業11月營收為5.81億元，月增26.4%。受感恩節與年底聖誕節前備貨需求帶動，空運市場整體貨量較上月回升；台灣伺服器相關出貨維持強勁，大陸部分鋼鋁類貨品改以空運運輸，使市場需求提升。
台驊受惠於承作的航太零組件、高階電子及封測設備等產業貨源，航空貨運保持穩健表現，電商貨量同步增加，使11月空運市場呈現整體增溫走勢。
中歐鐵路事業11月營收為0.58億元，月增1.47%。跨境班列受到地緣政治與通關政策變化影響，市場需求呈現區間波動。台驊採多元化且具彈性的運輸安排，協助客戶降低跨境不確定性，維持出貨運作。
內貿與倉儲事業11月營收為1.73億元，月減7.3%。部分客戶因年底庫存調整及季節性因素，使短期物流量略有放緩。公司持續提升倉儲效率與區域運輸能力，以維持整體營運效能。
整體而言，11月全球運輸市場仍以震盪整理為主。海運受運能供給偏多及需求回升有限影響，運價維持低檔；空運在伺服器、鋼鋁貨品與年終備貨需求下相對穩健；中歐鐵路則持續受到外部環境影響。
展望十二月，市場氛圍仍偏審慎，年底備貨需求仍有一定支撐，但整體需求能見度有限。台驊將持續關注市場變化與客戶出貨安排，以維持穩健營運。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言