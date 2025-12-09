快訊

合庫金前十一月獲利199億元超越去年全年 每股賺1.26元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合庫金（5880）11月稅後純益18.77億元，較上月增加1.03億元或成長5.81%，主因子公司合庫人壽獲利月增0.8億，來自投資及保險本業挹注，以及創投子公司投資評價利益增加。金控累計至11月稅後純益198.89億元，較去年同期成長5.27%，創歷年同期新高，且已超越去年全年獲利。每股稅後純益（EPS）1.26元。

合庫金截至11月稅後純益198.89億元，較去年同期188.94億元，增加9.95億元或成長5.27%，為歷年同期新高。動能以獲利主體銀行子公司為主，且證券及票券子公司累積獲利皆已超越去年。　

子公司方面，合庫銀行11月稅後純益16.7億元，較上月略減；較去年同期成長36.44%；累積稅後純益194.19億元，較去年同期增加14.26億元或成長7.93%，來自利息淨收益及手續費收益增加；倘排除去年台灣高鐵（2633）聯貸換約補償金一次性收入，成長率達雙位數。

合庫人壽單月獲利1.03億元，累積稅後純益1.96億元。

