遠雄營收／11月111億元、年增501％ 受惠兩大百億元案交屋入帳

遠雄（5522）9日公告，11月營收111.63億元，年增501.47%；累計今年前十一月營收273.8億元，年增26.43%。遠雄表示，11月主要受惠兩大百億元案「台中幸福城」、商辦案「遠雄商舟」交屋認列，推升營收。

遠雄表示，總銷百億元的商辦案「遠雄商舟」已從10月起開始交屋認列，預計會認列至明年第1季，總銷181億元大案「台中幸福城」由於戶數眾多，逾2,000戶，預計同樣會認列到明年第1季底。

遠雄近年積極多元化全台布局，商辦、住宅皆有著墨，其中在北士科更是亮點滿滿，大幅受惠輝達（NVIDIA）效應，除了「遠雄商舟」外，還有兩個住宅案，包括總銷約78億元「遠雄泱玥」目前已售約七、八成，預計2029年完工。

另外，明年第3季預計以集團全新品牌「齊興建設」推出北士科住宅案第二期，總銷約90億元，且基地面積達2,000坪，是北士科最大的住宅基地。

完工交屋方面，遠雄表示，未來3年，每年都有逾200億元的交屋量，2026年完工量約296億元，且九成個案接近完銷，交屋橫跨全年；2027年預計有5案，完工量322億元；2028年共4案264億元；2029年後更有逾15案將陸續完工，合計總銷1,600億元以上。