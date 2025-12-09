貨櫃三雄11月營收回溫 業者：亞洲貨量需求樂觀

快訊

中央社／ 台北9日電

受到海運市場持續波動影響，貨櫃三雄公布11月營收雖呈年減趨勢，但較10月回暖，累計營收則年減約2成，業者指出，短期航運市場呈現東西向航線艙位供給壓力較大，亞洲區間市場貨量需求樂觀。

長榮海運表示，海運市場持續波動，11月合併營收新台幣276.33億元，月增1.11%，相較去年同期減少23.44%，累計合併營收3483.38億元，年減18.11%。

陽明海運11月營收127.14億元，月增10.22%，年減27.26%，累計至今營收1505.13億元，年減26.83%。

陽明表示，海運市場持續波動下，部分市場運價上漲，使合併營業收入較10月增加，短期航運市場表現呈現東西向航線艙位供給壓力較大，區間航線如亞洲區間市場貨量需求相較樂觀，陽明海運積極提升貨源，並透過航線區間艙位調配，穩健整體營運表現。

萬海航運今天11月合併營收108.55億元，月增3.9%，年減19.14%；累計全年營收1282.74億元，年減13.02%。

萬海表示，隨著亞洲傳統旺季來臨，11月近洋市場需求已顯著回升，目前遠洋市場已進入耶誕節前的淡季，但在亞洲區域貿易動能維持熱絡的帶動下，營運呈現價量齊揚的良好走勢，營收較10月成長。

此外，萬海表示，東南亞集裝箱運價指數（SEAFI）近期表現顯示第4季度區域內需求持續強勁，反映東南亞供應鏈具備相當韌性與活力。

