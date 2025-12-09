陽明營收／11月127億元 月增10.22%、年減27.26%

陽明海運（2609）受惠於11月的海運市場運價上漲，推升11月營收為127.14億元，較10月營收增加11.79億元，月增幅為10.22%，較去年則是減少27.26%。

陽明累計前11個月營收為1,505.13億元，較去年同期減少551.88億元，減幅為26.83%。

陽明海運分析，經濟合作暨發展組織（OECD）最新12月報告指出，受惠於金融環境改善、AI投資與貿易成長，以及宏觀政策支持，全球經濟展現韌性，預期2025年全球經濟、貿易成長率分別為3.2%、4.2%。

2026年則因關稅上調的影響逐漸顯現，預估放緩至2.9%及2.3%，其中新興亞洲仍為全球成長的主要推動力。另外，OECD同時示警全球經濟成長之脆弱性，如再度出現貿易緊張、財政風險等衝擊，均可能進一步壓抑經濟成長動能。

短期航運市場表現呈現東西向航線艙位供給壓力較大，區間航線如亞洲區間市場貨量需求相較樂觀，陽明海運積極提升貨源，並透過航線區間艙位調配以穩健整體營運表現。