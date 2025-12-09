萬海營收／11月108億元 月增3.90%、年減19.14%
萬海航運（2615）於9日公告2025年11月合併營收為新台幣108.55億元，月增3.90%，年減19.14%；累計全年營收1,282.74億元，年減13.02%。
萬海表示，隨著亞洲傳統旺季來臨，11月份近洋市場需求已顯著回升，目前遠洋市場已進入聖誕節前的淡季，但在亞洲區域貿易動能維持熱絡的帶動下，公司整體營運呈現價量齊揚的良好走勢，營收較10月份穩健成長。此外，東南亞集裝箱運價指數（SEAFI）近期表現亦顯示第4季區域內需求持續強勁，反映東南亞供應鏈具備相當韌性與活力。
萬海持續審慎評估市場變化的同時，將延續既有的積極步調，關注並貼近客戶需求，提供可靠且密集的航線服務，確保貨物流通順暢。
