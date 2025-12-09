保瑞營收／11月年減10.81% 授權產品納入大陸醫保目錄

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

保瑞（6472）9日公布11月合併營收15億元，年減10.81%，累計今年前十一月合併營收181.1億元，年增4.88%。保瑞指出，11月營收略減主要受感恩節假期北美市場工作天數減少所致，加上11月上旬取得DLS學名藥藥證的新進競爭者，雖未正式開賣，但已影響下游通路備貨策略，使市場觀望氣氛轉濃所致。

保瑞強調，將持續密切觀察競爭者動態，並即時調整營運與銷售策略，以維持既有市場占有率。

同時，保瑞也宣布，子公司保盛原始開發並授權的產品——美適亞（醋酸甲地孕酮口服混懸液），已由中國大陸生技大廠長春高新技術產業集團旗下控股子公司——長春金賽藥業取得大陸、香港、澳門及新加坡之獨家經銷權與上市許可持有人（MAH）資格。

保瑞表示，這項產品近日正式納入中國大陸醫保目錄，市場滲透率可望加速放大，目前雙方亦正積極洽談後續由保瑞承接CDMO商業量產事宜，未來將形成從研發、授權銷售到製造量產的完整價值鏈布局。

保瑞進一步表示，美適亞為中國大陸市場獨家品項，目前核准適應症為「用於治療愛滋病患者的厭食症，以及愛滋病與癌症患者惡病質引起之體重明顯減輕」。其採用奈米技術創新劑型，成功解決傳統非奈米製劑需搭配高脂高熱餐服用的臨床限制，對本已食慾不振的惡病質患者更具治療優勢，填補長期未被滿足的醫療需求，並獲《中國臨床腫瘤學會腫瘤厭食－惡病質綜合症診療指南2025》及《癌因性厭食診療中國專家共識》直接推薦。

展望2026年，保瑞表示，公司將持續深化「全球銷售＋CDMO」雙引擎策略，進一步強化自研、授權、製造至商業量產各環節的整合效率，透過跨區域供應鏈串接與規模化經營，提升營運可預測性與經濟規模，為中長期營運成長奠定更穩健基礎，同時持續強化公司在全球製藥供應鏈中的競爭地位。

