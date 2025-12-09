高雄銀前11月獲利11.7億元超越去年全年 每股賺0.62元

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

高雄銀行（2836）9日公告自結11月稅前盈餘1.7億元，稅後純益1.4億元，累計今年前十一月稅前盈餘14.32億元，稅後純益11.7億元，不僅比起去年同期成長32.9%，也超越去年全年的稅後純益9.61億元，每股稅前盈餘0.76元，每股稅後純益0.62元。

高雄銀日前在法說會表示，今年第3季單季放款平均餘額2,290億元，較去年同期增加123億元，成長5.68%；存款平均餘額3,029億元，較去年同期增加199億元，成長7.03%；受惠於業務成長，帶動前三季淨收益37.38億元，較去年同期增加4.50億元，成長13.69%；業務量能及淨收益數據皆穩健成長。

資產品質方面，高雄銀截至第3季逾放率0.37％、備呆覆蓋率311.02％，雖然遜於去年同期0.23％、500.41％，但相較首季0.39％、292.85％呈現逐季好轉態勢。資本適足率14.98％、第一類資本比率12.81％、普通股權益比率10.7％，均優於第2季及去年同期。

