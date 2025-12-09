振大環球營收／11月年減4.51% 季節轉換與產品款式切換所致

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

成衣大廠振大環球（4441）9日公告11月營收4.7億元，月減26.69%、年減4.51%。累計前十一月營收67.96億元，較去年同期成長28.33%。

公司表示，11月單月走弱主要係受季節因素使出貨短暫放緩。今年累計營業額已大幅超越去年全年水準，顯示主要客戶訂單動能依然穩健；依目前在手訂單推估，明年第1季具成長空間，公司對明年整體營運維持樂觀看法，成長動能可期。

振大說明，11月適逢季節轉換與產品款式切換的過渡期，新舊品項交接使出貨節奏略為放緩，加上主要客戶短、快單增加，下單後即需5周交貨，也使出口時程變動較大。

儘管短期略受影響，法人普遍認為，振大主要客戶的訂單動能仍維持穩定，且客戶的假期需求亦相當強勁，隨著電商客戶的聯名與網紅系列持續布局，預期將明年將反映更明顯的接單成長。

公司也因應客戶快速拉貨的趨勢，積極在越南及印尼擴充產能，預計明年整體產能將提升至少兩成，為成長需求提前布局。

展望後市，振大表示，隨著新產能陸續開出、主要客戶訂單量能持續放大，對明年整體營運成長趨勢維持高度信心，並將以更彈性的供應鏈配置迎接後續的成長動能。

