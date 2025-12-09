快訊

旭然營收／11月6,108萬元、年增12％ 累計6.16億元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

過濾大廠旭然（4556）9日公布11月合併營收達6,108萬元，較去年同期成長12％，創下歷年同期新高佳績。累計前十一月合併營收為6.16億元，較去年同期減少3％。

旭然指出，隨著AI趨勢加速發展，半導體、PCB及電子零組件等產業對於工業液體過濾精度、效率等方面的需求增加，憑藉自有品牌工業液體過濾設備有效滿足半導體及電子零組件等產業高效能的過濾解決方案，帶動整體訂單出貨保持良好節奏，再加上美國地區客戶過濾設備專案出貨認列貢獻，進一步推升11月合併營收表現，並創下歷年同期新高。

旭然進一步指出，水資源已成為繼電力之後備受關注的基礎條件，由於水資源無法大量跨區調度，以及自然冷源、海水冷卻等應用逐步推廣，使水處理系統的需求也持續擴大，再加上地緣政治效應的發展，許多企業在應對全球產業鏈不確定性時，選擇擴建東南亞、日本以及歐美等地的生產基地，進一步推升旭然旗下具高潔淨度、耐腐蝕、長使用壽命的工業液體過濾設備與濾芯、濾袋產品在全球市場的業務發展。

展望前景，旭然表示，將持續關注AI技術和地緣政治所帶來的市場變化，積極拓展全球工業液體過濾市場商機，且旭然除了在半導體相關領域接單保持穩健向上，亦接獲晶圓代工大廠於歐洲新廠擴建計畫中的廠務過濾設備訂單，同步觀察PCB與電子零組件客戶陸續於馬來西亞、日本、菲律賓等地推進新廠投產，帶動整體業務接單動能持續放大。

旭然 地緣政治 半導體

