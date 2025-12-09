揚秦營收／11月2.66億元、年增18.91% 累計27.59億元超越去年全年

麥味登母公司揚秦國際（2755）於9日公布最新營收，累計前十一個月的營收同創歷史新高紀錄，並且已突破去年全年營收25.34億元；隨著多品牌發展，門市店數持續增多，揚秦營運動能強勁，12月的營收依舊看俏。

揚秦國際今年營運成績表現亮麗，11月自結營收2.66億元，年增18.91%，較上月略減1.84%，但仍創同期新高、單月歷史第三高紀錄。累計今年1月至11月營收27.59億元，較去年同期成長19.78%，同創歷史新高紀錄，累計營收已突破去年全年營收25.34億元，營運成績亮麗。隨著多品牌發展，門市店數持續增多，揚秦營運動能強勁。

展望後市，揚秦總經理林麗玲表示，截至目前「麥味登」總店數954家，「炸雞大獅」海內外店數127家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數7家，「涮金鍋」店數6家，「檳城煎蕊」店數2家；涮金鍋則是持續展店搶市，擴大營運規模，將持續顯現在營收、獲利上。

麥味登與史努比品牌聯名的第二波周邊商品在APP開放預購，8日一上架就引起搶購風潮，APP獨家商品「史努比鬆餅堡」絨毛玩偶吊飾更是搶購一空，這一波包含玩偶抱枕毯、絨毛娃娃吊飾、餐具餐墊三件組等七款療癒系聯名周邊商品，將於26日門市開始販售，預期將延續上一波的買氣，持續帶動門市來客。

而隨著天氣轉冷，「炸雞大獅」與「涮金鍋」也將進入銷售旺季，預計接下來的節慶活動也將會同時拉高消費者購買熱度。為了強化買氣，炸雞大獅推出「買大獅拼桶送黃金脆薯」的門市活動，涮金鍋則是持續展店搶市，擴大營運規模，第七店「桃園大有店」將於18日開幕，第八店「觀音大觀店」也將於25日開始營運，持續搶攻冬季冒煙商機。

此外，台灣指標性永續評鑑，具有台灣永續奧斯卡之稱的「TCSA台灣企業永續獎」甫公布2025年獲獎企業，揚秦國際企業再次榮獲「綜合績效」餐飲及食品業類別中的「台灣永續企業績優獎」以及「永續報告書類」餐飲及食品業第二類「金獎」殊榮。兼任永續長的林麗玲表示，揚秦在ESG領域的努力再次獲得肯定，未來揚秦也將持續精進，透過永續行動，期許成為早午餐產業的標竿。