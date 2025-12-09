世紀、斐成每股33.525元公開收購萬年清 股價同步大漲

世紀*（5314）聯手斐成（3313）以每股33.525元公開收購工業廢水處理設備大廠萬年清（6624）已發行之普通股股份，以萬年清上周五（5日）收盤價58.5元計算，折價率約42.7%；3家公司9日恢復交易，股價跳空大漲，萬年清、斐成都是跳空以漲停開出，世紀早盤開高也觸及漲停114.5元，但盤中打開。

這起公開收購期間為12月10日到12月29日，收購價每股33.525元，預定最高收購數量為13,572,000股（即65%股權），最低收購數量為9,396,000股（約45%股權），若參與應賣數量達最低收購數量，本次公開收購條件即為成就。

收購完成後萬年清仍維持上櫃，並納入世紀合併報表；世紀正式跨足「治水」領域；併購完成後，萬年清的技術將全面導入集團內開發的智慧建案及世紀的保健品智慧工廠。

世紀聯手斐成折價收購萬年清，3公司9日同步大漲，萬年清以64.3元漲停板開出後鎖死；斐成也是以漲停16.25元開出後鎖死；世紀則以110元開高，一度拉升至漲停114.5元，盤中漲幅逾7%。