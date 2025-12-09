快訊

青森7.5強震飯店狂搖！台旅客先做1動作 日網讚貼心：完全正確

財劃法僵局…卓榮泰：只要總預算、強化防衛韌性條例通過 什麼都能談

很快取得50%市場！川普：台灣晶片產業正移向美國

世紀、斐成每股33.525元公開收購萬年清 股價同步大漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

世紀*（5314）聯手斐成（3313）以每股33.525元公開收購工業廢水處理設備大廠萬年清（6624）已發行之普通股股份，以萬年清上周五（5日）收盤價58.5元計算，折價率約42.7%；3家公司9日恢復交易，股價跳空大漲，萬年清、斐成都是跳空以漲停開出，世紀早盤開高也觸及漲停114.5元，但盤中打開。

這起公開收購期間為12月10日到12月29日，收購價每股33.525元，預定最高收購數量為13,572,000股（即65%股權），最低收購數量為9,396,000股（約45%股權），若參與應賣數量達最低收購數量，本次公開收購條件即為成就。

收購完成後萬年清仍維持上櫃，並納入世紀合併報表；世紀正式跨足「治水」領域；併購完成後，萬年清的技術將全面導入集團內開發的智慧建案及世紀的保健品智慧工廠。

世紀聯手斐成折價收購萬年清，3公司9日同步大漲，萬年清以64.3元漲停板開出後鎖死；斐成也是以漲停16.25元開出後鎖死；世紀則以110元開高，一度拉升至漲停114.5元，盤中漲幅逾7%。

漲停 折價

延伸閱讀

台積電ADR勁揚逾2% 日月光大漲超過3%

世紀、斐成公開收購萬年清 將轉型智慧治水方案商

世紀與斐成每股33.525元收購萬年清 折價42%

三大法人續買超191億元！連五日回補1,119億元 台股彈升961點

相關新聞

上市鋼廠寄望明年第1季景氣回溫

國際廢鋼價格逐步脫離谷底，進到低檔盤旋，但鋼筋價格難見起色。豐興昨（8）日廢鋼、鋼筋與型鋼全面平盤，反應台灣本土及亞洲建...

喬山11月合併營收年增10% 受惠採購季

喬山昨（8）日公布11月合併營收達57.6億元，年增10%，是今年單月最高紀錄，更是歷史次高；累計今年前11月營收456...

葡萄王11月合併營收年增0.7% 展望正面

葡萄王昨（8）日公告11月合併營收10.9億元，月增1.05%、年增0.79%，累計今年前11月營收94.2億元，年減5...

世界健身2025年前11月營收突破百億

台灣最大健身中心業者世界健身-KY（2762）昨（8）日公布11月營收9.6億元，為單月歷史次高，年增14.2%；前11...

上銀11月營收年增2% 設備出貨看俏

上銀（2049）昨（8）日公布11月營收為21.82億餘元，月增3.9%、年增2%；前11月營收220.43億元，年減1...

泰福11月合併營收攻頂 突破億元大關

泰福-KY（6541）昨（8）日公告11月合併營收1.12億元、較上月增加約139%，不僅再度創下單月歷史新高，更是自公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。