王品11月合併營收年增11% 兩岸業務熱轉

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

王品（2727）昨（8）日公布11月自結合併營收20.1億元，創同期新高紀錄，年增11.1%，在政府普發萬元帶動消費的助攻下，即使11月向來屬於餐飲淡季，營收仍直逼5月母親節旺季水準。

其中，台灣事業群營收達16.5億元，續寫同期新高，年增11.18%。大陸事業群營收3.6億元，年增10.83%。累計今年1-11月合併營收達到212.5億元，連續第三年突破200億元大關，年增5.22%。台灣事業群累計前11月營收為174.5億元，年增7.33%。

展望2026年，王品樂觀看待餐飲市場，兩岸都將增開新店，其中台灣確定徵才超過1,200人，並預計在台開出30家以上的門市，以繼續站穩餐飲龍頭的市場影響力。

