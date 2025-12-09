快訊

加碼普發6千行政作業啟動！嘉義市府會拚大紅包商機春節上路

首波大陸冷氣團周六南下 吳德榮：周日起三天最低溫探10度以下

聽新聞
0:00 / 0:00

上銀11月營收年增2% 設備出貨看俏

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

上銀（2049）昨（8）日公布11月營收為21.82億餘元，月增3.9%、年增2%；前11月營收220.43億元，年減1.3%。法人認為，在半導體相關景氣熱度不減下墜，上銀明年相關設備訂單持續成長可期。

法人指出，上銀受益半導體、大型基礎建設、新能源、自動化等產業訂單穩定增長，11月營收呈現月、年小幅雙增態勢，目前滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件平均訂單能見度維持2至2.5個月。

展望該公司明年營運，整體半導體設備需求在2026年有望重返成長軌道，而先進封裝與海外新廠投資推動晶圓機器人與晶圓移載系統持續擴大出貨，成為最確定的動能。

其次，法人並看好上銀攜手大銀微系統與美國新創公司Dexterity合作開發AI物流機器人，明年初有機會獲小批量訂單及生產，貢獻營收，加上半導體產業用的晶圓機器人新專案對營收增長也將有所提升。

另外，上銀正布局人形機器人關鍵元件，包括2026年推出的行星式滾柱螺桿，已與多家台廠進行測試送樣，提前卡位未來人工智慧機器人鏈的技術門檻。

上銀 機器人 營收

延伸閱讀

上銀營收／11月21.82億元 月增3.9%、年增2%

松延動力、靈心巧手 吸金力強

台積電先進封裝大爆單 加速擴產及委外…帶旺弘塑、萬潤等設備鏈

台積電先進封裝訂單大爆滿 擴大委外釋單…日月光大贏家

相關新聞

上市鋼廠寄望明年第1季景氣回溫

國際廢鋼價格逐步脫離谷底，進到低檔盤旋，但鋼筋價格難見起色。豐興昨（8）日廢鋼、鋼筋與型鋼全面平盤，反應台灣本土及亞洲建...

喬山11月合併營收年增10% 受惠採購季

喬山昨（8）日公布11月合併營收達57.6億元，年增10%，是今年單月最高紀錄，更是歷史次高；累計今年前11月營收456...

葡萄王11月合併營收年增0.7% 展望正面

葡萄王昨（8）日公告11月合併營收10.9億元，月增1.05%、年增0.79%，累計今年前11月營收94.2億元，年減5...

世界健身2025年前11月營收突破百億

台灣最大健身中心業者世界健身-KY（2762）昨（8）日公布11月營收9.6億元，為單月歷史次高，年增14.2%；前11...

上銀11月營收年增2% 設備出貨看俏

上銀（2049）昨（8）日公布11月營收為21.82億餘元，月增3.9%、年增2%；前11月營收220.43億元，年減1...

泰福11月合併營收攻頂 突破億元大關

泰福-KY（6541）昨（8）日公告11月合併營收1.12億元、較上月增加約139%，不僅再度創下單月歷史新高，更是自公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。