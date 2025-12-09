快訊

加碼普發6千行政作業啟動！嘉義市府會拚大紅包商機春節上路

首波大陸冷氣團周六南下 吳德榮：周日起三天最低溫探10度以下

聽新聞
0:00 / 0:00

廣越、冠星11月營收 大躍進

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

紡織股下游11月營收出爐，冠星-KY（4439）、廣越（4438）昨（8）日11月營收出爐，皆較去年同期呈現「大躍進」，同步寫下歷年同期次高紀錄。

冠星-KY公告11月合併營收4.4億元，年增64.3%，創同期次高。廣越11月營收13.6億元，年增31.7%，亦創同期次高表現。

冠星11月營收躍進，主要反映越南廠步上軌道，及先前耕耘的新客戶也在今年開始出貨。廣越表示，新客戶Alo Yoga首批訂單已於11月由約旦廠正式出貨，明年可望明顯放量。

廣越累計今年前11個月累計合併營收181.7億元，年增 18.46%，亦皆創下歷年同期次高。董事長吳朝筆表示，今年第4季旺季動能延續，不論營收或營業利益率皆可望優於去年。在淡季不淡的態勢下，全年獲利結構將更趨平衡。

展望明年，吳朝筆表示，既有主要品牌客戶對明年下單仍維持穩健，整體成長動能可望延續；加上新客戶Alo Yoga將於2026年進入放量期，有望同步帶動羽絨與非羽絨產品線成長。同時，隨著公司持續推動效率改革，2026年營收及獲利有望維持成長動能，全年營業利益率亦將挑戰2022年疫情後的高點。

此外，廣越約旦廠已成為公司最具策略性的產能基地，受惠於關稅優勢，國際品牌下單比例持續提高；除Alo Yoga外，其他主要品牌對約旦產能的需求亦快速成長。廣越預估，約旦出貨比重將由2025年的17%提升至2026年超過20%。今年約旦產能已增加50%，明年預計再擴增30%產能，將成為公司中長期成長的重要動能。

冠星-KY今年前11月營收65.47億元，年增30.9%。冠星表示，去年為公司成立以來，最艱困的一年，主要是越南廠處於剛開廠的磨合期，因尚未達規模經濟，影響整體表現。今年隨著產能利用率提升，加上新客戶與既有客戶需求增加，營運表現回升。

營收 廣越

延伸閱讀

約旦裔美國化學家奧馬爾．亞基 「抓空氣中的水」解決沙漠水資源難題

長榮營收／11月276億元年減23.44% 累計3,483億元、年減18.11%

泰福營收／單月首度破億、月增139% 全年季季高目標提前達陣

穎崴營收／11月6.25億元 年增43.54%

相關新聞

上市鋼廠寄望明年第1季景氣回溫

國際廢鋼價格逐步脫離谷底，進到低檔盤旋，但鋼筋價格難見起色。豐興昨（8）日廢鋼、鋼筋與型鋼全面平盤，反應台灣本土及亞洲建...

喬山11月合併營收年增10% 受惠採購季

喬山昨（8）日公布11月合併營收達57.6億元，年增10%，是今年單月最高紀錄，更是歷史次高；累計今年前11月營收456...

葡萄王11月合併營收年增0.7% 展望正面

葡萄王昨（8）日公告11月合併營收10.9億元，月增1.05%、年增0.79%，累計今年前11月營收94.2億元，年減5...

世界健身2025年前11月營收突破百億

台灣最大健身中心業者世界健身-KY（2762）昨（8）日公布11月營收9.6億元，為單月歷史次高，年增14.2%；前11...

上銀11月營收年增2% 設備出貨看俏

上銀（2049）昨（8）日公布11月營收為21.82億餘元，月增3.9%、年增2%；前11月營收220.43億元，年減1...

泰福11月合併營收攻頂 突破億元大關

泰福-KY（6541）昨（8）日公告11月合併營收1.12億元、較上月增加約139%，不僅再度創下單月歷史新高，更是自公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。