廣越、冠星11月營收 大躍進

紡織股下游11月營收出爐，冠星-KY（4439）、廣越（4438）昨（8）日11月營收出爐，皆較去年同期呈現「大躍進」，同步寫下歷年同期次高紀錄。

冠星-KY公告11月合併營收4.4億元，年增64.3%，創同期次高。廣越11月營收13.6億元，年增31.7%，亦創同期次高表現。

冠星11月營收躍進，主要反映越南廠步上軌道，及先前耕耘的新客戶也在今年開始出貨。廣越表示，新客戶Alo Yoga首批訂單已於11月由約旦廠正式出貨，明年可望明顯放量。

廣越累計今年前11個月累計合併營收181.7億元，年增 18.46%，亦皆創下歷年同期次高。董事長吳朝筆表示，今年第4季旺季動能延續，不論營收或營業利益率皆可望優於去年。在淡季不淡的態勢下，全年獲利結構將更趨平衡。

展望明年，吳朝筆表示，既有主要品牌客戶對明年下單仍維持穩健，整體成長動能可望延續；加上新客戶Alo Yoga將於2026年進入放量期，有望同步帶動羽絨與非羽絨產品線成長。同時，隨著公司持續推動效率改革，2026年營收及獲利有望維持成長動能，全年營業利益率亦將挑戰2022年疫情後的高點。

此外，廣越約旦廠已成為公司最具策略性的產能基地，受惠於關稅優勢，國際品牌下單比例持續提高；除Alo Yoga外，其他主要品牌對約旦產能的需求亦快速成長。廣越預估，約旦出貨比重將由2025年的17%提升至2026年超過20%。今年約旦產能已增加50%，明年預計再擴增30%產能，將成為公司中長期成長的重要動能。

冠星-KY今年前11月營收65.47億元，年增30.9%。冠星表示，去年為公司成立以來，最艱困的一年，主要是越南廠處於剛開廠的磨合期，因尚未達規模經濟，影響整體表現。今年隨著產能利用率提升，加上新客戶與既有客戶需求增加，營運表現回升。