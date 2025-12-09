亞力、中興電11月績優

重電市場熱轉，亞力（1514）、中興電昨（8）日公告營收，亞力11月營收10.6億元，年增34.9%；累計前11月營收93.3億元，年增20.8%，累月營收改寫同期新高紀錄。

中興電11月營收23.2億元，年增逾2%，累計前11月營收248.82億元，年增6.9%，單月、累月均創同期新高。

亞力受惠台電強韌電網計畫，加上半導體擴廠帶動電力設備需求暢旺，營運顯著成長，法人認為，今年前11月營收已達93.31億元，與2023年全年營收94.83億元相近，預期不僅今年全年營收可創歷史新高，更可首次突破100億元。

亞力目前在手訂單維持百億元，訂單能見度可達三年，尤其半導體產業海內外擴建新廠訂單、軌道建設訂單今年接單仍高於出貨，為未來營運增添良好動能。亞力表示，今年台電銷貨創同期新高，加上靜態同步補償器（STATCOM）20億元訂單依完工進度陸續認列，推升全年營收。

法人表示，AI資料中心建置還在萌芽階段，預期將會推升變壓器及GIS需求，海外市場方面，美國及新加坡的半導體建廠也將持續推升亞力的外銷營收比重，未來營運可望持續維持成長態勢。

展望未來，亞力表示，相當看好AI資料中心帶動IDC機房商機，公司提供IDC變電所的GIS與變壓器，已累積豐富經驗，AI高算力推升龐大的電力需求，將帶來另一波成長動能。

中興電目前在手訂單417億元，維持高水準狀態，中興電指出，重電事業除了受惠台電強韌電網計畫外，各事業處也皆成長，預期今年、明年營運成長幅度都可達兩位數百分比。

中興電指出，未來營運動能除來自台電強韌電網計畫持續接單，電源開發計畫、汰舊換新計畫、離岸風電3.1-3.3期接續啟動、半導體業國內外擴建新廠、國際大廠建置大型AI及IDC機房等，皆持續推動GIS業績成長。

產能上，中興電今年嘉義廠完成三進廠房改建並完成林口廠1,880坪倉庫增建，產線順暢度提升後，已提升產能約20%，明年將完成自動化焊接與AI報價系統，人事、會計、資訊以AI協助處理來增加產出效率，預期可提升產能15%-20%。