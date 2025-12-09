快訊

加碼普發6千行政作業啟動！嘉義市府會拚大紅包商機春節上路

首波大陸冷氣團周六南下 吳德榮：周日起三天最低溫探10度以下

亞力、中興電11月績優

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
亞力。記者朱曼寧／攝影
重電市場熱轉，亞力（1514）、中興電昨（8）日公告營收，亞力11月營收10.6億元，年增34.9%；累計前11月營收93.3億元，年增20.8%，累月營收改寫同期新高紀錄。

中興電11月營收23.2億元，年增逾2%，累計前11月營收248.82億元，年增6.9%，單月、累月均創同期新高。

亞力受惠台電強韌電網計畫，加上半導體擴廠帶動電力設備需求暢旺，營運顯著成長，法人認為，今年前11月營收已達93.31億元，與2023年全年營收94.83億元相近，預期不僅今年全年營收可創歷史新高，更可首次突破100億元。

亞力目前在手訂單維持百億元，訂單能見度可達三年，尤其半導體產業海內外擴建新廠訂單、軌道建設訂單今年接單仍高於出貨，為未來營運增添良好動能。亞力表示，今年台電銷貨創同期新高，加上靜態同步補償器（STATCOM）20億元訂單依完工進度陸續認列，推升全年營收。

法人表示，AI資料中心建置還在萌芽階段，預期將會推升變壓器及GIS需求，海外市場方面，美國及新加坡的半導體建廠也將持續推升亞力的外銷營收比重，未來營運可望持續維持成長態勢。

展望未來，亞力表示，相當看好AI資料中心帶動IDC機房商機，公司提供IDC變電所的GIS與變壓器，已累積豐富經驗，AI高算力推升龐大的電力需求，將帶來另一波成長動能。

中興電目前在手訂單417億元，維持高水準狀態，中興電指出，重電事業除了受惠台電強韌電網計畫外，各事業處也皆成長，預期今年、明年營運成長幅度都可達兩位數百分比。

中興電指出，未來營運動能除來自台電強韌電網計畫持續接單，電源開發計畫、汰舊換新計畫、離岸風電3.1-3.3期接續啟動、半導體業國內外擴建新廠、國際大廠建置大型AI及IDC機房等，皆持續推動GIS業績成長。

產能上，中興電今年嘉義廠完成三進廠房改建並完成林口廠1,880坪倉庫增建，產線順暢度提升後，已提升產能約20%，明年將完成自動化焊接與AI報價系統，人事、會計、資訊以AI協助處理來增加產出效率，預期可提升產能15%-20%。

營收 AI

相關新聞

上市鋼廠寄望明年第1季景氣回溫

國際廢鋼價格逐步脫離谷底，進到低檔盤旋，但鋼筋價格難見起色。豐興昨（8）日廢鋼、鋼筋與型鋼全面平盤，反應台灣本土及亞洲建...

喬山11月合併營收年增10% 受惠採購季

喬山昨（8）日公布11月合併營收達57.6億元，年增10%，是今年單月最高紀錄，更是歷史次高；累計今年前11月營收456...

葡萄王11月合併營收年增0.7% 展望正面

葡萄王昨（8）日公告11月合併營收10.9億元，月增1.05%、年增0.79%，累計今年前11月營收94.2億元，年減5...

世界健身2025年前11月營收突破百億

台灣最大健身中心業者世界健身-KY（2762）昨（8）日公布11月營收9.6億元，為單月歷史次高，年增14.2%；前11...

上銀11月營收年增2% 設備出貨看俏

上銀（2049）昨（8）日公布11月營收為21.82億餘元，月增3.9%、年增2%；前11月營收220.43億元，年減1...

泰福11月合併營收攻頂 突破億元大關

泰福-KY（6541）昨（8）日公告11月合併營收1.12億元、較上月增加約139%，不僅再度創下單月歷史新高，更是自公...

