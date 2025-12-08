麗豐營收／11月3.59億元、年增5.48％ 明星產品「五大金剛」持續熱銷

麗豐-KY（4137）8日公布11月合併營收為3.59億元，較上月營收成長0.65％，較去年同期成長5.48％；累計今年1至11月合併營收34.9億元，較去年同期減少6.10％，從人民幣計算來看，累計合併營收人民幣8.09億元，較去年同期減少3.08％。

麗豐表示，11月主要受惠於第4季傳統旺季的強勁拉動效應，旗下明星商品「五大金剛」買氣持續熱絡，來自大陸市場主營通路的業績月增1.2％、年增10.62％，帶動整體出貨量保持良好成長表現，終端庫存維持在健康水平，有利後續旺季銜接銷售動能延續至12月與明年第1季。

麗豐作為深耕逾35年的專業美容保養品牌，公司始終以創新產品為核心，打造涵蓋清潔、保濕、抗衰老等完整全方位護理體系。從早期以沙龍通路為基礎的專業護膚品牌，到近年積極推動從「肌膚管理」延伸至「生活美學」的品牌升級，集團始終堅持不為短期市場潮流妥協，而是以技術、專業與消費者需求為主軸。

近期，旗下RnD MAKEUP底妝明星產品在國際舞台上嶄露頭角，榮獲權威認證，其中「RnD恒玖裸感氣墊粉霜」榮膺2025全球美容與健康大獎（Global Beauty & Wellness Awards）「彩妝最具創新獎」，「RnD柔霧美肌粉底液」亦入圍「彩妝最佳成分」獎項。此獎項素有「美妝行業風向標」之稱，以嚴謹的專業評審團和多維度評選標準（如創新、永續性、成分、功效）聞名，代表著RnD品牌在「技術創新性、成分安全性、用戶體驗感」等嚴苛維度上，獲得國際主流市場的高度肯定，展現麗豐集團持續以創新科技定義「光透美肌」新標竿的決心。

展望2026年，麗豐維持審慎樂觀看法，將在穩固既有成長動能的基礎上，持續深化「研發創新」與「營運效能提升」兩大核心路線，推動企業邁向更具韌性的成長結構。除了擴大高功效成分與尖端研發技術的投入外，亦將透過更精準的供應鏈管理與數據化運營，確保品牌在競爭激烈的市場中維持領先優勢。

集團也正逐步推進以消費者全生命周期價值為核心的經營模式，從產品創新、品牌體驗到售後服務皆進行系統性優化，以提高客戶黏著度並擴大高價值客群。在科技研發、品牌升級與通路協同持續落地下，麗豐有信心在亞洲美容與健康科技產業中進一步強化市場定位，並為2026年後的中長期成長奠定更具前瞻性的發展基礎。