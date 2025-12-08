東元營收／11月46.81億元年增1.77% 累計534億元、年增5.6%

東元電機（1504）8日公布11月營收46.81億元，月減5.79％，年增1.77％；累計今年前十一個月營收534.08億元，年增5.6％。東元總體營收表現平平，市場法人主要關注其在智慧化、綠色轉型下的產業布局效益。

在產業布局與展望方面，東元持續深化與鴻海（2317）的策略結盟，尤其鎖定模組化資料中心（MDC）解決方案。公司指出，雙方合作效益預計將在台灣市場明年發酵。

此外，東元在電動車領域同步布局，對外展示了中置電驅橋、SiC高功率驅動器等核心技術，展現其在高效能驅動系統的領導地位。對於外界關注的美國大型資料中心訂單，東元則預計最快將在2026年下半年至2027年上半年逐步貢獻業績。

儘管東元聚焦新興業務布局，但受到第3季財報公布後市場普遍認為獲利不如預期影響，東元股價自法說會後持續修正。8日股價收在88.6元，下跌0.1元，跌幅0.11％。