東元營收／11月46.81億元年增1.77% 累計534億元、年增5.6%
東元電機（1504）8日公布11月營收46.81億元，月減5.79％，年增1.77％；累計今年前十一個月營收534.08億元，年增5.6％。東元總體營收表現平平，市場法人主要關注其在智慧化、綠色轉型下的產業布局效益。
在產業布局與展望方面，東元持續深化與鴻海（2317）的策略結盟，尤其鎖定模組化資料中心（MDC）解決方案。公司指出，雙方合作效益預計將在台灣市場明年發酵。
此外，東元在電動車領域同步布局，對外展示了中置電驅橋、SiC高功率驅動器等核心技術，展現其在高效能驅動系統的領導地位。對於外界關注的美國大型資料中心訂單，東元則預計最快將在2026年下半年至2027年上半年逐步貢獻業績。
儘管東元聚焦新興業務布局，但受到第3季財報公布後市場普遍認為獲利不如預期影響，東元股價自法說會後持續修正。8日股價收在88.6元，下跌0.1元，跌幅0.11％。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言