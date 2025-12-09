世界健身2025年前11月營收突破百億

台灣最大健身中心業者世界健身-KY（2762）昨（8）日公布11月營收9.6億元，為單月歷史次高，年增14.2%；前11月營收突破百億元大關、達100.16億元，年增12%，並已超越去年歷史新高記錄，今年業績篤定改寫新猷。

世界健身將今（9）日舉行線上法說會，說明2026年策略展望與市場布局，將專注提供高價值健身健康服務，並加速全球擴張為核心。

世界健身預計2026年新增十家至15家直營分店，並以提升獲利為主軸進行選點，法人看好將挹注營運增長新動能，明年營運可望更上層樓。

世界健身董事長柯約翰強調，2026年的核心目標，在推動136家World Gym分店的同店銷售成長，將會借重並導入高價值、AI驅動的服務，強化並提升會員體驗。

看好Pilates為重要成長趨勢，該公司規劃2026年於全台136家World Gym分店，推出專業Pilates一對一或小團體課程。同時將與台中指標醫學機構合作，推出全新「健康管理平台」，該數位平台可追蹤超過50項生物標記、整合營養管理App，並提供AI生成的個人化報告與私人教練指導。

世界健身表示，泰國是2026年海外布局的一大驅動引擎，在泰國將採直營模式。看好泰國健身普及率仍低，且消費者健康意識抬頭、購買力提升，有如十餘年前剛起步的台灣市場，World Gym期以具競爭力的價格搶市。

法人指出，世界健身看好市場發展前景，積極透過併購或新增據點方式展店。首先是去年底開始承接台南深呼吸（Deep Breathing）五家會館，包括台南仁德店，台南海安店，永康永大店，台南安平店與台南安南店五家深呼吸會館改為World Gym俱樂部，每家據點投資3,000萬元，引進新器材。

承接深呼吸五家據點後，今年並進一步在全台各地持續拓點，拉大與競爭對手差距，挹注該公司營收持續上攻。