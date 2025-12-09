快訊

高力上月業績倍增

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

高力（8996）昨（8）日公告11月營收為6.8億元，年增123％，創歷史新高紀錄；累計前11月營收為56.4億元，年增54.2％。

高力表示，11月營收較去年同期增加123.09%，主要因板式熱交換器及熱能產品之營業額，較去年同期分別增加9.81%及增加196.48%所致。

高力受惠於美國用電需求及液冷產業的快速成長，三大核心業務明年預計將迎來跳躍式成長。其中，燃料電池與散熱產品為主要成長引擎，法人預期，明年仍將維持雙位數以上的成長。

高力日前表示，液冷散熱產品目前已占整體營收的五成，預計今年底將較去年達到三位數成長，顯示散熱產業增長迅速。明年預計繼續保持高成長，主要因為今年產品組合從零組件到設備產品都有擴展，並且有多款新產品待發布，且主要客戶進展順利，產品組合也更為多元，因此對明年展望相當樂觀。

