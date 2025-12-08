喬山營收／11月57.6億元 年增10%、創歷史次高

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

喬山（1736）8日公布11月合併營收達57.6億元，年增10%，不僅創下今年度單月最高紀錄，更登上歷史次高的里程碑；前十一月累計營收達456億元，較去年同期成長13%，展現強勁成長動能。

該公司指出，本月營收表現亮眼，主要受惠於全球消費市場進入黑色星期五採購旺季。美國自有門店與電商平台的銷售在黑五期間全面暢旺，其他區域市場與大型量販通路、網路商店也有不錯的表現。在商用市場方面，第4季連鎖健身房擴張與汰舊換新的需求也顯著增加，使得商用、家用及按摩椅三大事業體於11月均繳出亮眼成績。

展望後市，12月向來是公司全年營收最高的單月，隨著節慶消費需求續強、年終採購與健身房開幕潮湧現，公司預期12月營收表現將再更上一層樓，並進一步挹注獲利。

喬山健康科技自1975年創立以來，歷經近半個世紀的深耕與創新，從台灣起步、逐步站穩全球健身器材產業的領導地位。承接這段穩健的成長軌跡。展望未來，全球健身與健康產業需求持續升溫，家庭健身與商用健身房市場保持強勁擴張，喬山將延續自創立以來勇於突破的精神，深化全球品牌布局、強化多元通路並加速智慧化產品策略推進，持續擴大市占率，站穩在全球市場的領導地位。

