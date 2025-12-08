第一金前十一月大賺255億元創高 每股賺1.77元

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

第一金控（2892）11月獲利續創新高！受惠於子公司第一銀行獲利提升，第一金控11月份稅後純益達新台幣21.1億元，月增23.5%，年成長39.93％，推升集團累計前十一月稅後純益至255.16億元，年增5.8%，兩者皆續創歷史同期新高，換算每股稅後盈餘（EPS）為1.77元。

第一金控子公司第一銀行因呆帳提存減少，11月份單月稅後純益提升至20.52億元，月增24.0％，年成長31.79％。與前月相比，淨利收及淨手收表現相當，金融商品獲利則因SWAP收益減少而下滑；逾放比維持在0.17%，覆蓋率為844.68%，累計稅後純益為242.58億元，年增 7.2%。

子公司第一金證券經紀手收下滑致本月稅後盈餘至0.8億元，月減18.1% ，累計稅後純益為9.33億元，年減15.5%；子公司第一金人壽11月稅後純益提升至0.68億元，月增312.9%，主要受惠於較佳之投資收益表現，累計稅後純益達7.69億元，年增45.5%。

