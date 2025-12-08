虎山營收／車用領域告捷 11月1.37 億元、年增5.45%

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

虎山 （7736） 8日公告114年度11月份自結合併營收約1.37億元；主要營收來源組合為：車門把手產品之營收約新台幣6,500萬元，車用鏡頭及雷達產品之營收約1,200萬元。虎山114年度1~11月累計營收約達15.49億元，較去年同期成長25.8%，主要受益於車用把手、鏡頭及環景系統等核心產品的穩定需求。

由於對經濟環境波動擔憂增加與因應川普政府關稅於第2、3季提前備貨的影響，美國AM通路商近期下單較以往謹慎，導致短期美國市場需求出現放緩情形。就產業發展趨勢而言，AM 市場正從一個以機械維修為主的市場，轉向一個包含電子、軟體和數據服務的綜合型市場。

虎山公司認為，未來關鍵在於如何有效擁抱電動化和智慧化趨勢，並將高品質的維修件優勢延伸到電動車專屬零組件和高階電子零件。虎山公司將加速開發多元商品並積極拓展新通路，以強化產品競爭力及長期成長動能。虎山將秉持「超越原廠、貼近需求」的核心理念，強化全球AM市場布局，擴大車用感測與結構模組產品線，持續提升營收與獲利動能。

