永豐金前十一月獲利249億元、續創同期新高 每股賺1.87元
永豐金控（2890）公布11月自結稅後純益為19.92億元，較上月減少17.0%，累計2025年1-11月稅後純益249.38億元，續創歷史同期新高、年成長17.5%，EPS 1.87元，年化ROE 11.87%。
永豐金控11月單月稅後純益月減4.09億元，減幅17.0%，其中永豐銀行11月份稅後純益12.66億元，月減3.60億元，減幅22.1%，獲利減少主因手續費淨收益下滑所致。
京城銀行（2809）11月份稅後純益3.33億元，月減0.04億元，減幅1.2%，獲利約與前月相當。
永豐金證券11月份稅後純益4.53億元，月減0.89億元，減幅16.4%，獲利減少主要係因泛財管手續費淨收益下降及資本利得略減所致。
永豐金控2025年1-11月累計稅後純益249.38億元，年增37.19億元，增幅17.5%，創歷年同期新高，主要受惠於永豐銀行、永豐金證券獲利皆穩健成長創新高，加上自10月起認列京城銀行的獲利。
永豐銀行1-11月累計稅後純益190.22億元，年增23.42億元，增幅14.0%，續創歷年同期新高，主要受惠於利息淨收益與手續費淨收益皆有雙位數的成長。
京城銀行10-11月稅後純益6.7億元，獲利來源主要來自於利息淨收益與手續費淨收益的貢獻。
永豐金證券1-11月累計稅後純益58.17億元，年增3.56億元，增幅6.5%，雖然台股日均量相較於去年同期略為回落，手續費淨收益與資本利得仍然增長，帶動獲利續創新高。
