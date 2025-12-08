王品營收／11月20.1億元創同期新高 受惠普發萬元、直逼母親節表現

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品自結11月合併營收20.1億元，創同期新高，年增11.11%，在政府普發萬元的助攻下，無畏11月向來是餐飲淡季，直逼5月母親節旺季營收。王品／提供
王品（2727）8日公布11月自結合併營收20.1億元，創同期新高，年增11.11%。

在政府普發萬元帶動消費的助攻下，即使11月向來屬於餐飲淡季，營收仍直逼5月母親節旺季水準。其中，台灣事業群營收達16.5億元，續寫同期新高，年增11.18%。大陸事業群營收3.6億元，年增10.83%。累計今年1-11月合併營收達到212.5億元，連續第三年突破200億元大關，年增5.22%。台灣事業群累計1-11月營收為174.5億元，年增7.33%。

政府普發萬元帶動國人消費熱潮，挹注王品旗下多品牌餐廳成長，「肉次方」、「和牛涮」、「青花驕」及「夏慕尼」4大品牌共誕生8家千萬大店，其中「肉次方」高雄夢時代店開幕首月業績就突破千萬元，表現亮眼。

冬季進入吃鍋旺季，同步推升火鍋品牌「青花驕」、「聚日式鍋物」、「石二鍋」、「12mini」與零售品牌「王品嚴選」火鍋湯底、冷凍丸餃等商品銷售業績，使台灣事業群11月營收達16.5億元，年增11.18%，再次創下同期新高紀錄。

歲末年終，逐步邁進聚餐旺季，王品持續展店，「石二鍋」南崁特力家居店於12月4日開幕，接下來將有「青花驕」台北新光A11店、「和牛涮」新店民權店、仁德家樂福店與「聚日式鍋物」員林中山店陸續開幕，滿足國人吃鍋需求。展望2026年，集團樂觀看待餐飲市場，兩岸都將增開新店，其中台灣確定徵才超過1,200人，繼續站穩餐飲龍頭的市場影響力。

