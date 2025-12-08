泰福營收／單月首度破億、月增139% 全年季季高目標提前達陣

泰福-KY（6541）8日公告11月合併營收1.12億元、較上月增加約139%，不僅再度創下單月歷史新高，更是自公司成立以來首次單月營收超越億元大關。

如以泰福生技之功能性貨幣美金計算，第4季累計至11月底止自結合併營收達512萬美元、已超越第3季合併營收美金408萬元，2025年度營收逐季成長的業績目標已確定提前達陣。

泰福生技表示，11月營收大幅躍升的主要動能，來自旗下聖地牙哥廠協助生物相似藥TX-01美國市場銷售夥伴Cipla的自有標籤（Cipla Label）產品出貨，後續也將持續依照銷售夥伴的市場拓展計劃與出貨排程、以穩健的生產能量與品質管理系統支援其供應鏈需求。

此外，本次聖地牙哥廠在TX-01美國市場授權簽約不到半年內，即與銷售夥伴攜手完成標籤更換並順利出貨，不僅驗證了泰福生技在生物製劑代工、與供應鏈整合方面的產能韌性與市場競爭力，也展現了銷售夥伴對聖地牙哥廠製造品質與交期可靠度的高度信任，對未來爭取更多後期臨床與商業化階段的委託製造業務再添利基。