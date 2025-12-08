南寶營收／11月19.37億元 累計211億元年增1%、創同期新高

南寶（4766）8日公布11月單月合併營收19.36億元，年減4.87%；前十一月累計營收211.97億元，年增1%，創同期新高。

南寶表示，11月營收年減，主要由於消費景氣趨緩，加上去年基期較高所致。

南寶表示，面對匯率波動、美國對等關稅措施影響消費景氣等變數，今年營收持續成長的挑戰加大，然在持續開發新產品與應用，拓展新客戶有成下，仍力拚今年營收再創新高。明年隨鞋材業務可望重回成長軌道，以及持續拓展新產品與應用下，營收可望持續創高。此外，南寶將持續推動創新驅動的「NextGen」成長策略，並積極開發半導體用膠和其他電子領域應用。

在鞋材接著劑業務方面，目前觀察消費景氣轉趨保守，和過往同期相較客戶拉貨力道稍弱。然而，明年在匯率、關稅、消費景氣等變數逐漸減退下，期待回歸成長。面對外部影響，南寶表示，將以優化產品結構與強化市場地位應變，將持續透過與品牌共同開發新材質接著技術以爭取新訂單，目前進展順利，非台資鞋廠的訂單份額穩步提升，營收可望持續放大。

至於工業與其他消費性產業用接著劑，近期傳統產業相關應用普遍需求放緩。不過，南寶看好半導體用膠和其他電子領域成為新的成長動能，將持續增加資源投入。同時持續開發各領域新的成長機會，以及提升高毛利產品比重，策略上尋求以創新的接著解決方案切入，如提升產品效能，聚焦在半導體、電子產業，木工與紡織用膠等。