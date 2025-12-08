快訊

林倪安10點聲明曝光！駁斥當高志綱小三 堅持全面提告

超市熄燈潮？不只頂級超市關 家樂福超市再收1家

慘輸蔣萬安近4成！ 吳怡農揭「台北優勢」 再酸：把輝達當政績太不認真

葡萄王營收／11月10.9億元、月增1.05% 對全年表現樂觀

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

葡萄王（1707）8日公告11月合併營收10.9億元，月增1.05%、年增0.79%，累計今年前十一月營收較去年同期比衰退5.47%。隨著進入旺季第4季，加上國內外代工強勁動能，年減幅已逐步收斂，營運重返成長軌道，公司對全年營收與獲利維持正面展望。

三大事業表現方面，台灣葡萄王11月營收年增8.85%，累計前十一月年增16.58%。OEM/ODM在全球成品代工訂單維持高檔、益生菌與菇菌類等核心原料需求持續升溫助攻下，11月營收再交出亮眼成績，年增22.01%，累計前十一月年增57.22%，表現全年穩健上揚的強勁態勢。

台灣葡萄王今年代工業務深耕歐洲已見成果，憑藉具臨床數據與差異化功效的獨家原料，吸引多家歐洲國際品牌高度洽詢並展現合作意願。葡萄王表示，將加速啟動歐盟原料註冊，以縮短法規落地與商轉時程，為未來三年營收成長奠定關鍵基礎。自有品牌全商品配合雙11活動檔期，帶動銷售成長顯著，其中以益菌商品最為亮眼，有六成以上的成長。年底保健商品需求動能明顯增溫，預期整體買氣暢旺持續向上成長。

直銷通路葡眾11月營收與去年同期持平。目前正值衝聘旺季，加上11月22日推出新品「樟芝菌絲體滴粒」，以新劑型搭配獨家高效萃取技術主打精準守護，上市後迅速帶動一波搶購風潮，部分訂單仍在陸續出貨中，預期在後續月份反映於營收表現。此外，年底壓軸女性保養品「CordiBella」將重磅登場，屆時可望再為第4季注入新動能。

上海葡萄王11月營收較去年同期減4.9%，面對大環境對於健康食品及代工需求薄弱，團隊在多元布局並調整營運策略下，已拉升營收年減幅度收窄。上海葡萄王表示，代工業務近期配合大客戶進行無水膠原的新品開發，計劃於明年上市，將有望提升工廠的產能稼動率。經銷與自有品牌方面，11月下旬啟動與大型智慧零售渠道商的合作，並完成自有品牌金康貝特上架華東地區的7-11，後期還有規劃漢方氣泡水新品，逐步增加自有品牌產品豐富度，團隊將持續尋找新的成長機會。

葡萄王 營收

延伸閱讀

汎銓營收／11月2.07億元創新高 海外據點貢獻逐步放大

陸11月出口成長5.9%優於預期 進口增1.9%不如預期

台股攻28,554點歷史新高 上市櫃11月營收扮催化劑

意德士上月業績月增5% 竹陞+3%

相關新聞

亞力營收／前11月93.3億創同期新高！全年營收可望首次突破百億

亞力（1514）8日公告，11月營收10.62億元，年增34.91%；累計今年前11月營收93.31億元，年增20.8%...

上緯切入伺服器材料鏈

複材大廠上緯投控（3708）加速切入AI關鍵材料供應鏈，針對銅箔基板（CCL）開發的可回收環氧硬化劑和生物基雙馬來醯亞胺...

華友聯土地庫存墊高

華友聯（1436）深耕市場並勤練基本功，隨著土地庫存與流動資產持續墊高，應對市場風險的能力提升，營運動能更上層樓，該公司...

台塑四寶揭曉上月營收 外界關注集團低碳、能源等五大轉型進展

台塑集團四大公司8日將公布11月業績說明與經營展望，市場高度期待在AI浪潮下，四寶的轉型之路及階段性進展。尤其南亞日前傳...

正瀚11月合併營收年增32％ 刷新同期新高

農業生技大廠正瀚（6534）昨（5）日公告11月合併營收9,119萬元，年增32.41％；累計1-11月合併營收16.6...

大銀微11月合併營收年增16% 後市樂觀

大銀微系統（4576）受惠於AI及半導體產業應用訂單穩定增溫，昨（5）日公布11月合併營收2.33億元、年增16.3%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。