廣越11月營收13.58億元年增逾3成 歷年同期次高

羽絨服代工大廠廣越今天公布11月營收新台幣13.58億元，月減31.8%，但較去年同期大幅成長31.74%，創歷年同期次高。

廣越今年前11月營收181.74億元，年增18.46%，寫下歷年同期次高，僅次於2022年。

廣越主要從事羽絨服代工，淡旺季向來明顯，第3季配合客戶秋冬服飾舖貨，是傳統出貨旺季，第4季出貨下滑。廣越11月營收月減明顯，但年增率超過3成，廣越董事長吳朝筆日前喊出，廣越今年底業績要挑戰「歷年最好的第4季」。

吳朝筆今天表示，廣越今年第4季旺季動能延續，不論營收或營益率皆可望優於去年同期。新客戶AloYoga首批訂單已於11月由約旦廠出貨，明年可望明顯放量。

展望明年，吳朝筆樂觀表示，既有的主要品牌客戶明年下單維持穩健，加上新客戶Alo Yoga將於2026年進入出貨放量期，有望帶動廣越羽絨與非羽絨產品線出貨同步成長。

面對美國對等關稅，廣越的約旦廠具稅率優勢，獲得國際品牌下單。廣越預估，約旦廠明年出貨比重將由2025年的17%進一步提升至2成以上；廣越約旦廠產能今年大幅增加50%，明年預計再擴增30%，將成為中長期成長的重要動能。