快訊

花蓮近海發生規模5.7地震 氣象署：未來3天不排除有「規模5.5餘震」

蕭美琴特勤員警被撞成重傷 家屬難釋懷：肇事者至今沒有一句道歉

粉絲錯愕！峮峮無預警退出「飢餓遊戲」 製作單位道歉曝原因

廣越11月營收13.58億元年增逾3成 歷年同期次高

中央社／ 台北8日電

羽絨服代工大廠廣越今天公布11月營收新台幣13.58億元，月減31.8%，但較去年同期大幅成長31.74%，創歷年同期次高。

廣越今年前11月營收181.74億元，年增18.46%，寫下歷年同期次高，僅次於2022年。

廣越主要從事羽絨服代工，淡旺季向來明顯，第3季配合客戶秋冬服飾舖貨，是傳統出貨旺季，第4季出貨下滑。廣越11月營收月減明顯，但年增率超過3成，廣越董事長吳朝筆日前喊出，廣越今年底業績要挑戰「歷年最好的第4季」。

吳朝筆今天表示，廣越今年第4季旺季動能延續，不論營收或營益率皆可望優於去年同期。新客戶AloYoga首批訂單已於11月由約旦廠出貨，明年可望明顯放量。

展望明年，吳朝筆樂觀表示，既有的主要品牌客戶明年下單維持穩健，加上新客戶Alo Yoga將於2026年進入出貨放量期，有望帶動廣越羽絨與非羽絨產品線出貨同步成長。

面對美國對等關稅，廣越的約旦廠具稅率優勢，獲得國際品牌下單。廣越預估，約旦廠明年出貨比重將由2025年的17%進一步提升至2成以上；廣越約旦廠產能今年大幅增加50%，明年預計再擴增30%，將成為中長期成長的重要動能。

廣越 約旦

延伸閱讀

汎銓營收／11月2.07億元創新高 海外據點貢獻逐步放大

陸11月出口成長5.9%優於預期 進口增1.9%不如預期

台股攻28,554點歷史新高 上市櫃11月營收扮催化劑

倚天酷碁上月業績月增15% 宏碁遊戲+4%

相關新聞

玉山金前十一月獲利322億元、首度登300億元大關 每股賺2元

玉山金控（2884）公布11月自結盈餘，單月稅後純益29.4億元，累計稅後純益322.8億元，創歷年同期獲利最高，較去年...

亞力營收／前11月93.3億創同期新高！全年營收可望首次突破百億

亞力（1514）8日公告，11月營收10.62億元，年增34.91%；累計今年前11月營收93.31億元，年增20.8%...

上緯切入伺服器材料鏈

複材大廠上緯投控（3708）加速切入AI關鍵材料供應鏈，針對銅箔基板（CCL）開發的可回收環氧硬化劑和生物基雙馬來醯亞胺...

華友聯土地庫存墊高

華友聯（1436）深耕市場並勤練基本功，隨著土地庫存與流動資產持續墊高，應對市場風險的能力提升，營運動能更上層樓，該公司...

台塑四寶揭曉上月營收 外界關注集團低碳、能源等五大轉型進展

台塑集團四大公司8日將公布11月業績說明與經營展望，市場高度期待在AI浪潮下，四寶的轉型之路及階段性進展。尤其南亞日前傳...

正瀚11月合併營收年增32％ 刷新同期新高

農業生技大廠正瀚（6534）昨（5）日公告11月合併營收9,119萬元，年增32.41％；累計1-11月合併營收16.6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。