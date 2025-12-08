材料營收／11月8.04億元 年減48.35%

材料*-KY（4763）公告11月合併營收8.04億元，年減48.35%；前十一月累計營收120億元，年減14.82%。材料表示，十一月營收呈年減，主要受中東局勢、東南亞市場波動及客戶調整庫存水位影響。

材料表示，面對全球貿易爭端與產業供需調整，該公司已同步推動成本優化與營運韌性計畫，包括精進資金管理效率、提升生產靈活度、強化庫存控管，以確保財務結構穩健。並持續投資研發，聚焦綠色化學、循環經濟應用與永續材料技術，進一步提升產品附加價值並強化長期競爭力。

產能規劃方面，材料持續關注中國大陸服飾用醋酸纖維需求，規劃逐步擴增具永續性且能降低碳足跡的醋酸纖維長絲（森綾）產能，以增加多樣化產品並因應市場需求；同時，今年3月已竣工投產的魯志伸新材料醋片新廠，將成為提升供應能力的重要關鍵。