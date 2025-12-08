台塑四寶11月營收僅台塑化月增6.2% 台塑、南亞皆呈月減

台塑四寶8日公布11月業績表現，四大公司中僅有台塑化（6505）合併營收較上月成長6.2%，台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）三公司營收表現仍較10月衰退，衰退幅度分別為0.2%、0.5%及5.7%，台塑、南亞減幅與10月比已大幅收斂。至於外界關注的南亞電子材料產品，在高階網通、伺服器需求帶動下，銷售價、量齊揚，營收連續第五個月向上攀升。

台塑11月合併營收133.8億元，月減0.2％、年減26.2%。台塑表示，中國大陸及美國同業持續新增石化產能，且內需不佳，大量低價競銷亞洲市場，拖累行情，台塑11月PVC、液鹼及AE平均價格比10月下跌2~7％；銷售量差方面，因配合液鹼外銷客戶船期安排，10月部分訂單延至11月出貨，致公司11月液鹼銷售量比10月增加2.6萬噸。

南亞11月合併營收211.3億元，月減0.5%，年減3.8%。南亞表示，電子材料產品在高階網通、伺服器需求帶動下，銷售價、量齊揚，營收連續第五個月向上攀升，相關營業額與上月比增加1.8億元；化工產品因麥寮BPA3定檢後重啟、塑膠加工產品因亞洲市場銷售量增加，營收也都有成長；聚酯產品受感恩節下游停休影響，營收減少；此外工程服務外售收入減少，營收下滑。

台化11月合併營收208.8億元，月減5.7％、年減23.4%。台化表示，PX、SM、OX利益不佳減少產銷量，及萃餘油回售台塑化減少，致銷量減少11.5億元，PP拓展外銷及客戶剛需補貨，銷售增加1.3億元。台化寧波也因主要苯酚廠安排11月定檢，影響酚酮減少4億元，PTA、PIA配合營業天數產銷調節，減少1.3億元；越南FIC部分，發電機組運轉時數配合國家電網調度，增加0.8億元，SPP粒及耐隆粒配合市況拓展銷售，增加0.4億元。

在售價方面，台化表示，市場預期PX同業安排檢修或停車，供應偏緊且印度取消多項產品強制認證，有助中國大陸PTA及聚酯產品回到印度市場，PX及PTA行情小幅上揚。其餘產品需求平緩行情弱勢盤整，持續加強拓銷高價規格產品，有助提升平均售價。

台塑化11月合併營收468.5億元，月增6.2%、年減8.7%。台塑化表示，11月煉油事業營業額比上月增加13.8%，11月原油煉製量13,553千桶，比上月增加2,935千桶，主要係第二套重油加氫脫硫單元（RDS#2）與第二套重油媒裂單元（RCC#2）定檢自9月開始已於11月完成所致；11月全產品銷售量13,287千桶，比上月增加1,386千桶。售價方面，11月杜拜原油均價每桶64.5美元，比上月下跌0.5美元，惟受歐美制裁與烏克蘭攻擊事件影響，俄羅斯油品出口受阻，支撐亞洲輕油與外銷油品對原油價差持續擴大，帶動全產品均價比上月增加1.0美元。

烯烴事業營業額則仍比上月減少6.4%，主要受中國大陸新增產能釋放、歐美套利貨物充裕，以及石化業傳統淡季需求不振等因素影響，供需轉趨寬鬆致乙烯、丙烯與丁二烯分別減少每噸28美元、35美元與186美元，另外裂解汽油亦減少3美元。