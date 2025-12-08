亞力營收／前11月93.3億創同期新高！全年營收可望首次突破百億

亞力（1514）8日公告，11月營收10.62億元，年增34.91%；累計今年前11月營收93.31億元，年增20.8%，創同期新高紀錄，亦超越2024年全年營收。

亞力受惠台電強韌電網計畫，加上半導體擴廠帶動電力設備需求暢旺，營運顯著成長，法人認為，今年前11月營收已達93.31億元，與2023年全年營收94.83億元相近，預期不僅今年全年營收可創歷史新高，更可首次突破100億元。

亞力表示，目前在手訂單維持百億元，訂單能見度可達3年，尤其半導體產業海內外擴建新廠訂單、軌道建設訂單今年接單仍高於出貨，為未來營運增添良好動能。

亞力表示，今年台電銷貨創同期新高，加上靜態同步補償器（STATCOM）20億元訂單依完工進度陸續認列，推升全年營收。

法人表示，AI資料中心建置還在萌芽階段，預期將會推升變壓器及GIS需求，海外市場方面，美國及新加坡的半導體建廠也將持續推升亞力的外銷營收比重，未來營運可望持續維持成長態勢。

展望未來，亞力表示，相當看好AI資料中心帶動IDC機房商機，公司提供IDC變電所的GIS與變壓器，已累積豐富經驗，AI高算力推升龐大的電力需求，將帶來另一波成長動能。