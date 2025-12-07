快訊

華友聯土地庫存墊高

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

華友聯（1436）深耕市場並勤練基本功，隨著土地庫存與流動資產持續墊高，應對市場風險的能力提升，營運動能更上層樓，該公司蓄積推案量能，明年將伺機入市。

時序進到12月，華友聯今年再度於衛武營國家藝術中心舉辦年度家族活動，結合黃昏市集、環保禮品、聖誕點燈與音浪演唱會，邀請住戶共同迎接年度盛典，受到廣大住戶歡迎。

華友聯董事長陸炤廷表示，今年是華友聯成立17周年，公司策略持續深耕南台灣住宅開發，更積極導入國際合作與永續精神，近年與台灣三井不動產密切合作，有效提升競爭力。

法人指出，政府打房的政策下，房地產市場進到低潮期，但華友聯鎖定首購、換屋的自住市場，強調售後服務累積口碑，例如三年防水保固、每年歲末補漆等服務等，自住買盤並未因政策重擊而全面退場，多數完工個案銷售率都達水準以上，顯見品牌力對業績的強力支撐。

尤其華友聯財務體質穩健向上，總資產從2023年的150億元提升至人今年第2季的221億元，成長26%；而且其土地儲備明顯增加，營建用地大幅成長，積極布局後續推案。

上市建商主管說，華友聯現金充裕的特質更是一大亮點，當前的現金與流動資產達到43億元，比去年底的25億元明顯改善，讓公司能在市場回檔時具備抗風險能力，林林總總都顯示，市況低潮期華友聯公司治理到位，營運節奏掌控良好。

法人分析，華友聯的競爭力來自多年累積的品牌、土地、產品與客戶經營能力，目前房市景氣進到調整期，華友聯有望優先承接下一波市場回升的機會。

