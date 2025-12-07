聽新聞
0:00 / 0:00

台塑四寶揭曉上月營收 外界關注集團低碳、能源等五大轉型進展

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台塑集團四大公司8日將公布11月業績說明與經營展望，市場高度期待在AI浪潮下，四寶的轉型之路及階段性進展。尤其南亞（1303）日前傳出，因國際LME銅價、銅箔加工費、電子級玻纖布等均上漲，公司將反映成本，擬調漲全系列銅箔基板（CCL）產品8%、PP調漲8%，對南亞營運有望啟動新一波活水。

台塑企業總裁吳嘉昭月前曾指出，正全力推動產品、事業、低碳、能源及數位等五大轉型方向，深化產業布局，但是他也強調，轉型非一蹴可幾，當務之急是先推動產品高值化，比較能立竿見影；至於新事業項目，如南亞的醫療材料事業，未來將成立新公司進軍醫療領域，但需時一至兩年方能見效。

台塑四寶上月公布營收時，各公司也針對今年年底前的營運展望提出看法。台塑認為，中國大陸十一長假後下游加工廠已陸續復工，且第4季為PE、EVA及PP等石化產品傳統旺季，另預期美國及中國大陸實施貨幣寬鬆政策，可望帶動石化產品需求增加。

南亞則認為，隨著AI相關應用發展快速 ，加速設備升級需求，伺服器、資料中心與高速網通需求強勁，中高階電子材料出貨量增加。化工產品也因乙二醇、丙二酚等部份產線重啟生產， 產銷量提高，因此11月營收應會增加。

除此之外，南亞旗下電子材料事業部日前傳出，因國際LME銅價、銅箔加工費、電子級玻纖布等均上漲，南亞將因應並反映成本，擬全系列銅箔基板（CCL）產品調漲8%、PP調漲8%，於11月下旬交運日生效。

台化則認為，11月市況預測仍然比較艱苦，營運為減少虧損，銷售會繼續去蕪存菁，提升有利潤產品的份額，「紅海產品」產銷量再下調，因此11月合併營收會下調。

台塑化則認為，自10月下旬油價上漲後，加上OPEC+決定12月每日增產13.7萬桶，明年第1季暫停增產，使全球原油供給壓力暫時舒緩，預期油價保持穩健。

調漲 材料 台塑集團 南亞 台塑化 台化

延伸閱讀

港二手樓價3連升斷纜 今年仍漲3.9% 九龍、新界東逆市升

外資買超162億元 大買南亞2.9萬張、但賣超南亞科1.9萬張

全民權證／南亞 選價內外15%

國精化獲CCL大廠追單

相關新聞

台塑四寶揭曉上月營收 外界關注集團低碳、能源等五大轉型進展

台塑集團四大公司8日將公布11月業績說明與經營展望，市場高度期待在AI浪潮下，四寶的轉型之路及階段性進展。尤其南亞日前傳...

中信金、華南金前11月賺贏去年 EPS分別達3.76元、1.75元

五家金控昨（5）日率先公布11月自結獲利，受惠於存放款業務穩健、利息淨收益增加，中信金、華南金累計前11月獲利已雙雙超越...

正瀚11月合併營收年增32％ 刷新同期新高

農業生技大廠正瀚（6534）昨（5）日公告11月合併營收9,119萬元，年增32.41％；累計1-11月合併營收16.6...

大銀微11月合併營收年增16% 後市樂觀

大銀微系統（4576）受惠於AI及半導體產業應用訂單穩定增溫，昨（5）日公布11月合併營收2.33億元、年增16.3%，...

榮成11月營收年增3% 寫今年來紀錄

榮成（1909）昨（5）日公布11月營收為43.3億元，月增5.3%、年增3.7%，創今年以來新高紀錄，累計今年前11個...

復盛11月營收年增1.6% 攀近十月高點

高爾夫球具代工龍頭復盛應用（6670）昨（5）日公布11月營收表現，單月為30.93億元，創近十個月來新高，月增23.2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。