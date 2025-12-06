復盛11月營收年增1.6% 攀近十月高點

高爾夫球具代工龍頭復盛應用（6670）昨（5）日公布11月營收表現，單月為30.93億元，創近十個月來新高，月增23.2%、年增1.6%。公司指出，目前接單已滿載至明年元月，可持續為營運加持。

高爾夫球具代工業一如往年，第4季重新進入出貨高峰期，依復盛應用來看，正依客戶規劃啟動新款式產品鋪貨，並反映在業績上。

依據復盛應用公布數據，11月營收為30.93億元，月增23.2%、年增1.6%；累計今年前11月營收達265.49億元，年增5.8%。

公司表示，目前正值出貨旺季，按在手訂單估算，本月和明年1月的產能均達滿載水準，可持續為營運加持。

至於跨入明年第2季，因有新客戶加入拉貨行列，也有望呈現營運淡季不淡態勢。