榮成11月營收年增3% 寫今年來紀錄

榮成（1909）昨（5）日公布11月營收為43.3億元，月增5.3%、年增3.7%，創今年以來新高紀錄，累計今年前11個月營收為410.5億元，年減5.8%。

隨著雙11、雙12電商活動、節慶禮品等訂單需求帶動，工紙價格持續提升，下游紙箱出貨暢旺，榮成也公布自結11月合併營業利益1.09億元，合併稅前盈餘1.06億元，每股稅前盈餘0.08元，連續三個月獲利保持增長。

隨著大陸「反內捲」政策陸續推動，自第3季起多家紙廠啟動停機調節並接連公告多輪漲價，市場供需關係呈現改善跡象，帶動紙品價格自低檔回升。

11月工紙市場行情持續走強，紙廠出貨表現強勁，庫存水位進一步降低。從7月至今11月，大陸工紙價格漲幅已累計達到每噸人民幣700元左右，反映供需結構持續改善。