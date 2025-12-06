大銀微11月合併營收年增16% 後市樂觀

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

大銀微系統（4576）受惠於AI及半導體產業應用訂單穩定增溫，昨（5）日公布11月合併營收2.33億元、年增16.3%，連續11個月呈年增走勢；累計前11月合併營收24.35億元、年增20.6%，超越去年全年的22.54億元。

大銀指出，目前訂單主要來自半導體、自動化等產業機械需求，以及PCB、面板等電子製造設備業，布局人形機器人及機器狗等領域。

其中，精密運動及控制元件訂單能見度約1.5個月，高精度微米及奈米級定位系統在手訂單能見度四至五個月，多家半導體大廠訂單能見度看到明年5、6月，明年營運展望樂觀。

據了解，大銀正為CoWoS、CoPos（面板級晶片封裝）及FOPLP（扇出型面板級封裝）等客戶打樣。

此外，CPO矽光子具潛在市場機會，光纖對準與光梯度調整，需要高精度即時演算法與控制精度，每軸解析度與抖動要求不超過5奈米，市場持續看好高精度定位平台產品的前景。

大銀指出，目前半導體訂單以兩岸市場為主，台灣半導體產業需求最強，其次為中國大陸市場。CoWoS是目前台灣出貨主力，其次為PCB、電子檢測需求。

延伸閱讀

台光電噴出去！指數沒啥動00981A、00982A卻逆勢漲…老AI＋PCB合力墊氣氛

AI帶動CPO需求增長的績優股─波若威

弘塑、精測 押逾三個月

鴻勁深化 AI 晶片測試技術 布局高功耗及矽光子 CPO 測試解決方案

相關新聞

中信金、華南金前11月賺贏去年 EPS分別達3.76元、1.75元

五家金控昨（5）日率先公布11月自結獲利，受惠於存放款業務穩健、利息淨收益增加，中信金、華南金累計前11月獲利已雙雙超越...

正瀚11月合併營收年增32％ 刷新同期新高

農業生技大廠正瀚（6534）昨（5）日公告11月合併營收9,119萬元，年增32.41％；累計1-11月合併營收16.6...

大銀微11月合併營收年增16% 後市樂觀

大銀微系統（4576）受惠於AI及半導體產業應用訂單穩定增溫，昨（5）日公布11月合併營收2.33億元、年增16.3%，...

榮成11月營收年增3% 寫今年來紀錄

榮成（1909）昨（5）日公布11月營收為43.3億元，月增5.3%、年增3.7%，創今年以來新高紀錄，累計今年前11個...

復盛11月營收年增1.6% 攀近十月高點

高爾夫球具代工龍頭復盛應用（6670）昨（5）日公布11月營收表現，單月為30.93億元，創近十個月來新高，月增23.2...

藥華藥11月業績 連三月登峰

藥華藥（6446）昨（5）日公告11月合併營收15.5億元，月增10.63%，年增53.02%，連續三個月創單月歷史新高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。