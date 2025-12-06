正瀚11月合併營收年增32％ 刷新同期新高

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

農業生技大廠正瀚（6534）昨（5）日公告11月合併營收9,119萬元，年增32.41％；累計1-11月合併營收16.66億元，年增10.99％，單月及累計營收已是連續第四個月同步創歷年同期新高。

正瀚表示，南半球春季播種季節需求升溫，以及北美客戶預期明年市場成長積極備貨，第4季營收逐月走高，北美市場需求看好趨勢下，明年上半年旺季效應可期。

正瀚持續在胜肽技術（Peptide Technology）與植物生長調節劑（Plant Growth Regulator, PGR）兩大領域同步深耕，持續擴大全球研發與市場布局。其中正瀚創新研發「內穩系統素技術－精準導向胜肽（Precision Oriented Peptides, POPs）」，為精準農業、淨零永續提供真正有效且具前瞻性的農業解方。

近期2026年全澳咖啡大賽（2026 Australian Coffee Championships）咖啡師冠軍得主即使用施作正瀚POPs的咖啡豆製作飲品取得優異成績，其並將代表澳洲角逐2026世界盃咖啡大師（World Barista Championship）。

正瀚除在實驗室研究證明，顯示使用POPs技術生產咖啡，不僅蔗糖和檸檬酸含量增加，綠原酸也減少了，這增強咖啡的甜感、果香和花香，以及整體超感官體驗，結果也在澳洲咖啡錦標賽上大放異彩。

