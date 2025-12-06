志強11月合併營收年減0.7% 拚世足接單

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）昨（5）日公布11月合併營收16.68億元、年減0.7%，但以美元計為5,356萬美元、年增3.1%；累計前11月合併營收190.34億元、年增11.8%，已超越去年全年的184.4億元，並創歷史新高。

志強日前召開法說，表示明年世足賽被各品牌客戶視為是「營運的火花亮點」，目前下單已有雙位數成長，生產線逼近滿載，能見度看到明年上半年，明年第1季起逐月進入出貨高峰。

法人說，第4季有印尼新廠投產及明年世足賽出貨加持，後市看俏，預估全年營收應有雙位數增長，續創歷史新高。

2026世界盃足球賽預計明年6月開打，將是有史以來規模最大的一屆，參賽隊伍不但從32隊擴增至48隊，且由加拿大、美國、墨西哥聯合舉辦，賽場橫跨美、加、墨三國、共計16個城市。

國際運動品牌如Adidas和Nike已啟動大規模備貨計畫，志強作為主要供應商之一，產能被全面預訂。志強今年整體鞋類生產雙數預估為4,000萬雙，較去年全年的3,600萬雙成長約11%。明年上看4,400萬至4,500萬雙。

志強表示，今年國際足總俱樂部世界盃，到明年史上首次由三個國家聯合舉辦的世足賽，接續2027年亞足聯亞洲盃、2028年洛杉磯奧運等動能推波助瀾下，市場需求將明顯回升。明年世足賽會是志強主要成長動能。

志強預期，這將進一步帶動足球相關產品，與機能性運動鞋、甚至休閒運動鞋的成長需求，為志強和合作品牌帶來前所未有商機，相關效應在第4季陸續顯現。

